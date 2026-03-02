Lluvias intensas, posible granizo y ráfagas de hasta 70 km/h afectarán a Marcos Juárez y el sudeste de Córdoba.

El aviso incluye a los departamentos General San Martín y Unión.

La alerta amarilla por tormentas en Marcos Juárez vuelve a poner en atención a vecinos y productores del sudeste de Córdoba ante un escenario de inestabilidad que podría generar lluvias fuertes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas durante las próximas horas.

El área afectada comprende los departamentos Marcos Juárez, General San Martín y Unión, donde se prevén tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Según el informe oficial, los valores de precipitación acumulada se ubicarían entre 30 y 50 milímetros, pudiendo superarse de manera puntual.

Qué significa la alerta amarilla en Marcos Juárez

El nivel amarillo dentro del sistema de alertas meteorológicas indica fenómenos con capacidad de provocar daños y generar interrupciones momentáneas en actividades cotidianas.

En ciudades como Marcos Juárez, Leones, Monte Buey o General Roca, esto implica la posibilidad de lluvias intensas en pocos minutos, calles anegadas temporalmente y complicaciones en la circulación.

No se trata de una situación extraordinaria, pero sí de un evento que requiere precaución, especialmente en horarios de mayor tránsito o durante la noche, cuando la visibilidad disminuye.

Lluvias intensas en cortos períodos: el principal riesgo

Uno de los puntos más relevantes de esta alerta en el sudeste cordobés es la concentración de agua en lapsos breves. Cuando las precipitaciones superan los 30 milímetros en poco tiempo, pueden generarse acumulaciones en sectores urbanos específicos.

En Marcos Juárez, el sistema de desagües responde adecuadamente en la mayoría de los barrios, aunque históricamente algunos puntos presentan acumulación momentánea ante tormentas fuertes.

Para los vecinos, la recomendación es evitar circular por calles con agua acumulada, no arrojar residuos que puedan obstruir bocas de tormenta y asegurar objetos que puedan desplazarse con el viento.

Ráfagas de hasta 70 km/h y posible caída de granizo

El informe meteorológico también advierte sobre ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. En zonas urbanas esto puede provocar caída de ramas, daños en cartelería o interrupciones eléctricas temporarias.

La frecuente actividad eléctrica es otro factor a tener en cuenta. Durante tormentas con descargas intensas se recomienda no permanecer en espacios abiertos ni bajo árboles, y desconectar artefactos sensibles ante variaciones de tensión.

En cuanto al granizo, se menciona como ocasional. Si bien no es un fenómeno generalizado, cuando se presenta puede generar impacto tanto en vehículos como en cultivos del departamento Marcos Juárez y del departamento Unión, donde la actividad agropecuaria tiene fuerte peso económico.

Departamentos alcanzados en el sudeste de Córdoba

La advertencia incluye a General San Martín, Marcos Juárez y Unión, tres departamentos estratégicos del este provincial.

Esto significa que localidades como Villa María, Bell Ville, Leones y Marcos Juárez comparten un mismo escenario de inestabilidad regional. Las tormentas podrían desplazarse de manera irregular, afectando con distinta intensidad a cada ciudad.

Por eso, muchos vecinos consultan si la alerta es solo para Marcos Juárez: la respuesta es que se trata de un fenómeno regional que puede impactar de forma desigual según cómo evolucione el sistema.

Por qué es importante seguir las actualizaciones

Las alertas meteorológicas permiten anticipar riesgos y tomar decisiones preventivas. En el interior productivo de Córdoba, donde gran parte de la economía depende del clima, esta información resulta clave.

Además, si los suelos ya presentan humedad acumulada por lluvias anteriores, nuevos aportes intensos podrían incrementar la posibilidad de anegamientos temporales.

Entre las recomendaciones principales ante una alerta amarilla por tormentas se destacan:

Evitar sacar residuos en horarios previos a lluvias intensas.

Asegurar macetas, chapas o elementos sueltos.

Circular con precaución en rutas del sudeste cordobés.

No refugiarse bajo árboles durante actividad eléctrica.

Qué puede pasar en las próximas horas en Marcos Juárez

El comportamiento de las tormentas en el centro-este de Córdoba suele ser dinámico. Pueden registrarse eventos breves pero intensos, con mejoras temporarias, o precipitaciones más persistentes.

Para Marcos Juárez y la región, el monitoreo constante será clave para determinar si los acumulados se mantienen dentro de lo previsto o si se producen registros superiores en sectores puntuales.

Más allá del evento puntual, estas situaciones vuelven a poner en agenda la importancia del mantenimiento de infraestructura hídrica, la limpieza de desagües y la planificación urbana ante fenómenos climáticos cada vez más frecuentes e intensos.

La alerta amarilla por tormentas en Marcos Juárez obliga a mantenerse informados y actuar con prudencia. En el sudeste de Córdoba, el clima puede cambiar en cuestión de minutos. La prevención y la información actualizada son herramientas fundamentales para proteger a la comunidad.