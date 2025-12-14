El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que afecta a Marcos Juárez y a otras localidades del sudeste de Córdoba. El aviso incluye a los departamentos General San Martín y Unión, donde se prevé un período de inestabilidad con fenómenos que podrían ser intensos en algunos momentos.

📍Marcos Juárez, Córdoba: es como si viniera una bala

🔫con información del @SMN_Alertas pic.twitter.com/WF7YAGTHKr — 𝐄𝐝𝐮𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐎𝐲𝐨𝐥𝐚 🧑‍💻 (@EduardoOyolaOk) December 14, 2025

Tormentas de variada intensidad en la región

De acuerdo al informe oficial, el área será impactada por tormentas de distinta intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Estas condiciones pueden desarrollarse de forma aislada, pero con efectos significativos en cortos lapsos de tiempo.

Lluvias intensas, viento y posible granizo

Las tormentas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h y ocasional caída de granizo. Además, se esperan lluvias abundantes en poco tiempo, lo que podría generar complicaciones momentáneas en zonas urbanas y rurales.

En cuanto a las precipitaciones, se estiman acumulados de entre 30 y 70 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores estos valores puedan ser superados de manera puntual.

Recomendaciones ante la alerta amarilla

Ante este escenario, se recomienda a la población: