El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas que alcanza a Marcos Juárez y el sudeste de la provincia de Córdoba, advirtiendo sobre la posibilidad de fenómenos meteorológicos de variada intensidad durante las próximas horas.

Según el organismo oficial, algunas de las tormentas podrían presentarse de manera localmente fuerte, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones.

Qué prevé el alerta del Servicio Meteorológico Nacional

De acuerdo al parte emitido por el SMN, el área será afectada por tormentas que podrían estar acompañadas por:

Frecuente actividad eléctrica

Ráfagas de viento que pueden alcanzar los 70 km/h

que pueden alcanzar los Ocasional caída de granizo

Abundante caída de agua en cortos períodos

Estas condiciones pueden generar complicaciones puntuales, especialmente en zonas urbanas y rurales.

Lluvias previstas y acumulados estimados

El informe meteorológico indica que se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, aunque no se descarta que estos registros puedan ser superados de manera puntual en algunos sectores.

Ante este escenario, se recomienda prestar especial atención a posibles anegamientos temporarios y al estado de calles y caminos.

Qué significa un alerta amarillo

El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. No se trata de una situación de emergencia extrema, pero sí de un llamado a la precaución y a la prevención.

Desde el SMN recuerdan la importancia de seguir las actualizaciones oficiales y evitar exponerse innecesariamente durante el desarrollo de las tormentas.

Recomendaciones generales ante tormentas fuertes

Entre las principales recomendaciones se destacan:

Evitar circular por calles anegadas

No refugiarse debajo de árboles ni estructuras inestables

Asegurar objetos que puedan volarse

Desconectar artefactos eléctricos ante actividad intensa

Estas medidas buscan reducir riesgos ante fenómenos climáticos adversos.