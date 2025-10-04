Alerta naranja para la noche del sábado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja para Marcos Juárez y la región durante la noche del sábado 4 de octubre.

Se prevén tormentas fuertes o localmente severas, con:

Lluvias intensas en cortos períodos.

en cortos períodos. Frecuente actividad eléctrica .

. Caída de granizo .

. Ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h.

Las precipitaciones acumuladas se estiman entre 40 y 80 mm, aunque no se descarta que en algunos sectores se registren valores aún mayores.

Alerta amarilla para la madrugada del domingo

Para la madrugada del domingo 5 de octubre, el SMN mantiene un alerta amarillo. En este caso, las tormentas continuarán afectando al área con características similares, aunque de menor intensidad que la jornada anterior.

Se esperan:

Abundante caída de agua en poco tiempo .

. Granizo ocasional .

. Ráfagas de hasta 60 km/h .

. Acumulados de lluvia entre 20 y 60 mm, con posibilidad de superar ese registro en algunas zonas.

Recomendaciones ante la alerta

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población: