Alerta naranja para la noche del sábado
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja para Marcos Juárez y la región durante la noche del sábado 4 de octubre.
Se prevén tormentas fuertes o localmente severas, con:
- Lluvias intensas en cortos períodos.
- Frecuente actividad eléctrica.
- Caída de granizo.
- Ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h.
Las precipitaciones acumuladas se estiman entre 40 y 80 mm, aunque no se descarta que en algunos sectores se registren valores aún mayores.
Alerta amarilla para la madrugada del domingo
Para la madrugada del domingo 5 de octubre, el SMN mantiene un alerta amarillo. En este caso, las tormentas continuarán afectando al área con características similares, aunque de menor intensidad que la jornada anterior.
Se esperan:
- Abundante caída de agua en poco tiempo.
- Granizo ocasional.
- Ráfagas de hasta 60 km/h.
- Acumulados de lluvia entre 20 y 60 mm, con posibilidad de superar ese registro en algunas zonas.
Recomendaciones ante la alerta
Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población:
- Evitar circular en la vía pública durante la tormenta.
- Asegurar objetos que puedan volarse por el viento.
- Desconectar artefactos eléctricos y evitar el uso de celulares con cable durante las descargas eléctricas.
- No refugiarse bajo árboles.