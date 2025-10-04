04 OCT

Alerta meteorológica en Marcos Juárez por tormentas fuertes este fin de semana

Alerta naranja para la noche del sábado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja para Marcos Juárez y la región durante la noche del sábado 4 de octubre.
Se prevén tormentas fuertes o localmente severas, con:

  • Lluvias intensas en cortos períodos.
  • Frecuente actividad eléctrica.
  • Caída de granizo.
  • Ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h.

Las precipitaciones acumuladas se estiman entre 40 y 80 mm, aunque no se descarta que en algunos sectores se registren valores aún mayores.

Alerta amarilla para la madrugada del domingo

Para la madrugada del domingo 5 de octubre, el SMN mantiene un alerta amarillo. En este caso, las tormentas continuarán afectando al área con características similares, aunque de menor intensidad que la jornada anterior.

Se esperan:

  • Abundante caída de agua en poco tiempo.
  • Granizo ocasional.
  • Ráfagas de hasta 60 km/h.
  • Acumulados de lluvia entre 20 y 60 mm, con posibilidad de superar ese registro en algunas zonas.

Recomendaciones ante la alerta

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población:

  • Evitar circular en la vía pública durante la tormenta.
  • Asegurar objetos que puedan volarse por el viento.
  • Desconectar artefactos eléctricos y evitar el uso de celulares con cable durante las descargas eléctricas.
  • No refugiarse bajo árboles.

