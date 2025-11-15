El Servicio Meteorológico Nacional emitió una Alerta Naranja para Marcos Juárez por un marcado empeoramiento del tiempo en Marcos Juárez, con tormentas que podrían volverse fuertes o localmente severas. Las autoridades piden a la comunidad mantenerse atenta a los comunicados oficiales y extremar cuidados durante todo el período de inestabilidad.

Cómo se presenta el clima en Marcos Juárez

El organismo advierte que el clima en Marcos Juárez estará afectado por lluvias intensas en muy poco tiempo, descargas eléctricas frecuentes, caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Los acumulados previstos oscilan entre 40 y 80 milímetros, con posibilidad de que algunos sectores superen esos valores de manera puntual.

Alerta Amarilla por vientos fuertes

A la advertencia principal se suma un Alerta Amarilla por vientos del sur, con intensidades estimadas entre 35 y 55 km/h y ráfagas superiores a 75 km/h, lo que podría complicar la circulación y generar inconvenientes en exteriores.

Recomendaciones para la comunidad