La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil emitió este jueves un alerta por riesgo extremo de incendios forestales en la provincia de Córdoba, debido al incremento de la temperatura en la jornada, tendencia que se acentuará el viernes.

En este contexto, el vocero del organismo, Roberto Schreiner, pidió precaución a la población y recordó que “está prohibido prender fuego en cualquier lugar del territorio de la Provincia de Córdoba, como así también hacer cualquier actividad que pueda llegar a generar un incendio forestal”.

Audio: Roberto Schreiner.

Para dar aviso de incendios, columnas de humo y demás indicios de fuego, estas son las vías de contacto:

0-800-888-38346 – CALL CENTER MINISTERIO DE SEGURIDAD (CON GUARDIA 24 HS)

100 – BOMBEROS VOLUNTARIOS (CUARTELES)

911 – POLICÍA DE CÓRDOBA

Consejos ante la ola de calor

Schreiner indicó que se espera calor extremo para las próximas horas, por lo que aconsejó hidratación frecuente, no realizar actividad física intensa y evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16.