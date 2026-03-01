La intendente de Marcos Juárez, Sara Majorel, encabezó este domingo 1° de marzo la apertura de sesiones ordinarias 2026 del Concejo Deliberante, donde presentó el balance de gestión, defendió el equilibrio fiscal y detalló los principales anuncios para el nuevo año legislativo.

Apertura de sesiones 2026 en el Concejo Deliberante de Marcos Juárez: qué pasó

Con la presencia de concejales, funcionarios y representantes institucionales, se dio inicio formal al período legislativo 2026 en Marcos Juárez.

Durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, la intendente expuso los lineamientos centrales de su administración, repasó acciones ejecutadas en 2025 y proyectó las prioridades para el año en curso.

El discurso tuvo como ejes el orden financiero, la continuidad de obras públicas y la modernización del Estado municipal.

Qué dijo Sara Majorel en su discurso

En distintos tramos de su mensaje, la mandataria local remarcó la importancia de sostener una gestión responsable en un contexto económico complejo.

“Gobernar con responsabilidad es administrar con equilibrio, previsión y transparencia”.

En relación con la situación económica nacional y su impacto en los municipios, expresó:

“En un escenario complejo, decidimos no detenernos: priorizamos servicios, sostuvimos obras y cuidamos cada recurso de los vecinos”.

Sobre infraestructura y planificación urbana sostuvo:

“Marcos Juárez no se detiene. Cada obra que iniciamos responde a una planificación y a una visión de ciudad a largo plazo”.

También hizo hincapié en la modernización administrativa:

“Modernizar no es solo incorporar tecnología, es hacer más eficiente cada área del municipio”.

Obras, gestión y equilibrio fiscal: los ejes del período 2026

Continuidad de obras públicas

Entre los anuncios realizados durante la apertura de sesiones 2026 en Marcos Juárez, se confirmó la continuidad de proyectos de pavimentación, mejoras en espacios públicos y trabajos vinculados a infraestructura urbana.

La planificación y el crecimiento ordenado de la ciudad fueron presentados como pilares de la gestión.

Administración y modernización

La intendente ratificó la política de equilibrio fiscal y la profundización del proceso de digitalización y profesionalización de la estructura municipal.

El objetivo planteado es optimizar recursos, reducir tiempos administrativos y mejorar la calidad de atención al vecino.

Contexto político en Marcos Juárez y la agenda legislativa 2026

La apertura del período legislativo se produjo en un escenario económico nacional marcado por ajustes y redefinición de partidas hacia provincias y municipios.

En ese marco, el discurso tuvo un fuerte componente institucional y de administración prudente de recursos.

Con el inicio formal de sesiones, el Ejecutivo municipal comenzará a enviar proyectos vinculados a obras, herramientas administrativas y ordenanzas necesarias para sostener el plan de gobierno.

El Concejo Deliberante será el ámbito donde se debatirán y aprobarán las iniciativas anunciadas.

📄 Documento oficial | Discurso completo de Sara Majorel

El mensaje íntegro de la intendente durante la apertura de sesiones 2026 del Concejo Deliberante de Marcos Juárez puede descargarse aquí:

⬇ Descargar discurso completo en PDF:

👉discurso-sara-majorel-apertura-sesiones-2026-marcos-juarez.pdf

Qué puede pasar ahora

Tras la apertura de sesiones 2026 en Marcos Juárez, la agenda política local quedará atravesada por el tratamiento de los proyectos que el Ejecutivo enviará al Concejo.

La ejecución de obras, el sostenimiento del equilibrio fiscal y la implementación de medidas de modernización serán los principales indicadores de seguimiento para el nuevo período legislativo.