La fiebre mundialista comienza a sentirse en Marcos Juárez y el Museo de la Ciudad se suma a esta pasión con una propuesta destinada a los amantes del fútbol y la historia deportiva.

El próximo jueves 11 de junio quedará inaugurada una muestra especial que reunirá camisetas de distintas selecciones nacionales del mundo junto a objetos históricos vinculados al fútbol, ofreciendo un recorrido por la evolución de uno de los deportes más populares y apasionantes del planeta.

La exposición permitirá a los visitantes revivir momentos inolvidables, descubrir curiosidades y conocer parte de la rica historia futbolera que ha marcado generaciones de argentinos. A través de las distintas piezas exhibidas, el público podrá acercarse a recuerdos, hazañas y símbolos que forman parte de la identidad cultural del deporte.

Desde el Museo destacaron que la iniciativa busca generar un espacio de encuentro para compartir historias, emociones y anécdotas ligadas al fútbol, en un año donde el espíritu mundialista vuelve a despertar la ilusión de miles de fanáticos.

La invitación está abierta a toda la comunidad para disfrutar de una muestra que promete combinar nostalgia, historia y pasión por la camiseta.

📍 Museo de la Ciudad

📅 Jueves 11 de junio