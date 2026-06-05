El fuerte interés del sector agropecuario por las herramientas de financiamiento impulsadas por la Provincia quedó reflejado en AgroActiva 2026, donde las líneas de crédito presentadas por el Gobierno de Córdoba ya acumulan solicitudes por más de $120.000 millones.

Según informó el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, más de 750 productores iniciaron trámites para acceder a los créditos lanzados por la Provincia en conjunto con Bancor y la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de Córdoba (AFAMAC).

“Estos números demuestran la confianza de los productores y la necesidad de contar con herramientas financieras que permitan seguir invirtiendo y creciendo”, destacaron desde la organización.

Además, ya se concretaron operaciones por más de $10.000 millones correspondientes a la línea de descuento de cheques destinada a fabricantes de maquinaria agrícola, una medida que busca fortalecer el capital de trabajo de las empresas del sector.

Créditos para invertir y producir

Las propuestas financieras incluyen líneas para la adquisición de maquinaria agrícola con tasas preferenciales, financiamiento en dólares y herramientas específicas para fabricantes e industriales vinculados al agro.

La iniciativa fue presentada semanas antes del inicio de AgroActiva por decisión del gobernador Martín Llaryora, con el objetivo de que productores y empresarios llegaran a la muestra con alternativas concretas para concretar inversiones.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el acceso al crédito es una herramienta clave para impulsar la incorporación de tecnología, mejorar la competitividad y fortalecer el entramado productivo cordobés.

Córdoba muestra su potencial en AgroActiva

La Provincia también participa de la exposición a través de un importante espacio institucional donde empresas, emprendedores y pymes exhiben desarrollos vinculados a la innovación, la tecnología aplicada al agro y la producción sustentable.

En este marco, se desarrollan capacitaciones, encuentros técnicos y actividades orientadas a promover nuevas oportunidades de crecimiento para el sector agroindustrial.

Con una fuerte presencia en una de las muestras más importantes del país, Córdoba busca consolidar su liderazgo productivo y acompañar a quienes generan valor, empleo e inversión en el interior.