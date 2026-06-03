La institución conmemora un nuevo aniversario destacando su trayectoria en la formación superior y el histórico paso que significó su incorporación a la Universidad Provincial de Córdoba

Este 3 de junio, la Sede Regional Marcos Juárez “Bernardo Houssay” celebra 35 años de vida institucional, consolidándose como una de las principales referencias de la educación superior en el sudeste cordobés.

La historia comenzó en 1991, cuando el INTA Estación Experimental Marcos Juárez, la Municipalidad de Marcos Juárez y el entonces IPEA N.º 1 impulsaron la creación de una institución de nivel superior destinada a brindar oportunidades de formación profesional y académica para jóvenes y adultos de la ciudad y la región.

Desde entonces, el crecimiento fue constante. Miles de estudiantes pasaron por sus aulas, construyendo proyectos de vida y encontrando en la educación una herramienta de desarrollo personal y laboral. A lo largo de estos años, la institución amplió su propuesta académica, incorporó nuevas tecnologías, fortaleció sus espacios de formación y consolidó vínculos con el entramado productivo y social de la región.

«Celebramos 35 años de una historia construida colectivamente, con el compromiso de docentes, estudiantes, egresados, personal de apoyo e instituciones que acompañaron nuestro crecimiento. Cada paso dado nos permitió consolidar un proyecto educativo que hoy sigue mirando hacia el futuro», expresaron desde la comunidad educativa.

Un hito que marcó una nueva etapa

El año 2025 quedará registrado como uno de los momentos más importantes de la trayectoria institucional. La incorporación a la Universidad Provincial de Córdoba y la creación de la Sede Regional Marcos Juárez “Bernardo Houssay” representaron un paso trascendental para la educación superior en la región.

La transformación permitió fortalecer las oportunidades de acceso a la educación pública universitaria y ampliar las posibilidades de desarrollo académico, científico y tecnológico para los estudiantes.

«Hoy renovamos nuestro compromiso con una educación pública de calidad, inclusiva e innovadora. Seguimos trabajando para formar profesionales preparados para los desafíos del presente y del futuro, manteniendo los valores que dieron origen a nuestra institución hace 35 años», destacaron.

Construyendo futuro

En el marco de este nuevo aniversario, la comunidad educativa celebró el camino recorrido y agradeció a todas las personas que fueron parte de esta historia.

Con una mirada puesta en los desafíos de los próximos años, la Sede Regional Marcos Juárez “Bernardo Houssay” continúa consolidando su rol como actor estratégico para el desarrollo educativo, social y productivo de Marcos Juárez y toda la región.

Porque la educación transforma realidades, la institución reafirma su compromiso de seguir construyendo oportunidades y futuro para las nuevas generaciones.