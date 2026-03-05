El encuentro se realizará el martes 10 de marzo a las 20 en la sala de sesiones del Concejo Deliberante y está abierto a toda la población.

La ciudad de Leones, en el sudeste de Córdoba, dará inicio al período legislativo 2026 con la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, un acto institucional que convoca a autoridades, instituciones y vecinos de la comunidad.

La ceremonia se realizará el martes 10 de marzo a las 20 horas en la sala de sesiones del Concejo Deliberante, y desde el cuerpo legislativo se invitó a toda la población a participar de este momento institucional.

Un acto que marca el inicio del trabajo legislativo

La apertura de sesiones ordinarias representa el comienzo formal del trabajo legislativo anual del Concejo Deliberante de Leones, donde se presentan los principales lineamientos y objetivos que guiarán la agenda municipal durante el año.

Durante este acto se espera la presencia de autoridades locales, representantes de instituciones, funcionarios y vecinos interesados en acompañar el inicio de un nuevo período legislativo.

Se trata de una instancia clave dentro del calendario institucional de la ciudad, ya que marca el punto de partida para el tratamiento de proyectos, ordenanzas y políticas públicas que impactarán en la comunidad durante 2026.

Invitación abierta a toda la comunidad

Desde el Concejo Deliberante destacaron que la convocatoria es abierta a toda la comunidad, por lo que los vecinos que deseen participar podrán asistir al acto que se desarrollará en la sala de sesiones del cuerpo legislativo.

Este tipo de encuentros busca fortalecer la participación ciudadana y acercar las instituciones a la sociedad, en un marco de transparencia y vida democrática.