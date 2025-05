La intendente Sara Majorel anunció un proyecto para relocalizar la sede policial de Marcos Juárez. Se levantaría en terrenos municipales junto al Paseo de la Salud y estaría a cargo del sector privado, que recibiría a cambio la histórica propiedad actual.

En el día de ayer, la intendente de Marcos Juárez, contadora Sara Majorel, confirmó a través de sus redes sociales un paso clave hacia la construcción de un nuevo edificio para la Policía Departamental. Lo hizo luego de una reunión mantenida con el Director Departamental Comisario Inspector Germán Brenga y el Subcomisario Gabriel Comba, de la Dirección de Tecnología y Telecomunicaciones.

“Hoy estuvimos junto al Director Departamental y al equipo de Tecnología y Telecomunicaciones. Juntos analizamos el próximo lugar donde se instalará la Departamental Marcos Juárez. Seguimos trabajando en coordinación con las fuerzas de seguridad para fortalecer la presencia policial en nuestra ciudad y brindar mayor tranquilidad a los vecinos. Este es un paso más en nuestro compromiso con la seguridad y el desarrollo ordenado de Marcos Juárez”, expresó Majorel.

Aunque en un primer momento se mencionó como alternativa un lote frente a Tribunales, Guiamedia pudo saber que el espacio finalmente asignado serían los terrenos que la Municipalidad posee sobre calle Juan B. Justo, entre Perú y Uruguay. El predio colinda con la zona de los antiguos puentes del ferrocarril, donde actualmente funciona el Paseo de la Salud, un espacio recreativo por el que transitan a diario miles de marcosjuarenses.

De manera extraoficial, se confirmó que ya se presentó un expediente en ámbitos de la Jefatura General de Policía, lo que marca un avance concreto en el desarrollo del proyecto. El modelo propuesto busca evitar un alto desembolso de fondos públicos mediante un convenio con el sector privado: empresas constructoras ejecutarían la obra del nuevo edificio a cambio del terreno que actualmente ocupa la Policía Departamental.

Ese edificio, ubicado entre las calles San Martín, Santiago del Estero y Chacabuco, data del año 1887 y presenta un estado edilicio que, según las autoridades, dificulta su recuperación. Solo sería viable adaptarlo si surgiera un proyecto alternativo, aunque el foco está puesto en una solución integral que permita modernizar la infraestructura policial.

Consultada por Guiamedia, la intendente Majorel explicó: “Se trata de ofrecer al sector privado la propiedad de la tierra en donde hoy está localizada la Policía Departamental y la vieja terminal de ómnibus, que es propiedad de la provincia, a cambio de la realización de un nuevo edificio. Lo que pondría la Municipalidad de Marcos Juárez, además de toda la cuestión de licitación y gestión, es un nuevo espacio: terrenos municipales sobre la zona del ferrocarril sur, colindantes al centro”.

Majorel agregó que la intención es avanzar sin una inversión económica significativa ni por parte del municipio ni de la provincia. “La realidad es que el estado actual del edificio hace mucho más caro y bastante complicado poder recuperar el edificio que está”, dijo.

Sobre el interés privado, la intendente detalló: “Pensamos que puede ser de interés para los privados, ya que estamos hablando de un terreno interesante, de buenas dimensiones, en el centro de Marcos Juárez, con salida a tres calles: San Martín, Santiago del Estero y el Callejón”.

Por último, fue contundente respecto a la transparencia del proceso: “No, no, no. Nadie trabajó con la Muni. No tenemos ninguna empresa constructora. Vamos a llamar a licitación como corresponde en cualquier proceso público y vamos a invitar a la mayor cantidad de empresas que podamos”.

Ahora se espera la definición formal por parte de la Provincia y el cumplimiento de los pasos legales necesarios para poner en marcha este proyecto.