La Municipalidad de Marcos Juárez avanza con distintos trabajos para mejorar la infraestructura urbana. Las tareas incluyen asfaltado, bacheo, nivelación y mejoras en los servicios, buscando que cada barrio cuente con calles más seguras y transitables.

Avances en el asfaltado y bacheo

En los últimos días, se completó el asfaltado en Pasaje Cagnolo, entre las calles Sarmiento y Laprida. Desde el municipio confirmaron que en breve continuarán con la cuadra siguiente para dar continuidad a la obra.

Por otra parte, el equipo de bacheo finalizó la colocación de asfalto en calle San Juan, en el tramo comprendido entre San Lorenzo y Bolivia, una zona que presentaba deterioro y necesitaba intervención urgente.

Nivelación y aporte de ripio en el sector sur

Mientras tanto, otras cuadrillas trabajan en el sector sur de la ciudad, donde se están realizando tareas de nivelación de suelos y aporte de ripio. Para ello se utilizan dos motoniveladoras que permiten mejorar la transitabilidad en calles de tierra y ripio.

Mejora en iluminación y producción de material

El plan de mejoras también incluye la instalación de luminarias en distintos puntos. En estos días, el equipo de alumbrado está finalizando la conexión de luces en el Club Atlético Municipal (CAM), aportando mayor seguridad en el espacio deportivo.

Además, se informó que esta semana se continuará con la producción de material para asfalto, lo que permitirá dar continuidad a las obras programadas.