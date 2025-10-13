El próximo viernes 24 de octubre a las 20 horas, el Aeroclub Marcos Juárez será el punto de encuentro para quienes quieran vivir una experiencia distinta: una noche de astroturismo, observación del cielo y conexión con el universo.

La propuesta es gratuita, ideal para disfrutar en familia o con amigos, y solo hace falta llevar una reposera y ganas de mirar las estrellas ✨.

🔭 Una experiencia bajo las estrellas

Desde las 20:00 horas, se podrá participar de una observación astronómica guiada, con la posibilidad de aprender sobre astrofotografía y conocer más acerca de la astronomía cultural, esa que une ciencia y tradición.

El encuentro contará con un servicio de buffet para quienes deseen disfrutar de algo rico durante la noche.

👨‍🚀 Mirar el cielo con un experto

La actividad estará guiada por el monitor astronómico Starlight Jonatan Mira (@astroturismo.latinoimaginarios), quien compartirá sus conocimientos y acompañará a los presentes en la observación de los cuerpos celestes, ayudando a reconocer estrellas, planetas y constelaciones visibles desde Marcos Juárez.

☕ Organizan y acompañan

El evento es organizado por la Fundación Proyectando MJZ y el Aeroclub Marcos Juárez, con la adhesión de la Secretaría de Cultura y Deporte de la Municipalidad de Marcos Juárez.

Para más información, se puede contactar a:

📞 Silvina: 3472 594049

📞 Walter: 3472 545574

También podés seguir las cuentas de @proyectandomjz y @aeroclubmarcosjuarez2580 para conocer más sobre las actividades que se vienen.

🌠 Una noche para disfrutar, aprender y levantar la vista al cielo

El astroturismo es una oportunidad para redescubrir nuestro cielo y reconectar con la naturaleza. Este 24 de octubre, el Aeroclub te espera para vivir una noche diferente, donde ciencia, curiosidad y disfrute se encuentran bajo las estrellas.