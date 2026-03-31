El aumento de combustibles en Marcos Juárez ya se refleja en los gastos diarios. La nafta súper superó los $2000 y el impacto se siente en toda la economía local.

Un nuevo aumento que impacta en Marcos Juárez

El aumento de combustibles en Marcos Juárez volvió a reflejarse en los surtidores y en el bolsillo de los vecinos. En los últimos días, el litro de nafta súper superó los $2000, marcando un nuevo nivel dentro de una serie de incrementos que se vienen registrando a lo largo del último año.

Actualmente, los precios en la ciudad son:

Nafta Súper: $2072

Infinia: $2248

Infinia Diesel: $2387

Ultra: $2231

El impacto no es menor: en una ciudad como Marcos Juárez, donde la movilidad es clave para el trabajo, el comercio y la producción, el combustible es un gasto esencial.

Por qué aumentan los combustibles en Argentina

El aumento de combustibles responde a una combinación de factores que van desde lo internacional hasta decisiones locales.

Por un lado, el precio del petróleo a nivel mundial sigue siendo una variable central. Las tensiones internacionales y los cambios en la oferta energética influyen directamente en los costos.

A nivel nacional, también inciden:

La actualización de impuestos

El tipo de cambio

Los costos de refinación

La política de precios de las petroleras

Desde la empresa YPF, su CEO Horacio Marín explicó que el ajuste responde al mayor costo de refinación por la compra de crudo no propio y aseguró que se trata de una medida “transitoria”.

Un aumento que supera a la inflación

Uno de los puntos más relevantes es que, en el último año, el precio de los combustibles aumentó por encima de la inflación.

Esto significa que el gasto en movilidad creció más rápido que otros costos habituales, generando una presión adicional sobre el presupuesto de las familias de Marcos Juárez.

Además, el combustible tiene un efecto indirecto: al subir, impacta en el transporte de productos y, en consecuencia, en los precios generales.

Cómo impacta en Marcos Juárez

El aumento de combustibles en Marcos Juárez ya empieza a reflejarse en distintos aspectos de la vida cotidiana.

En los trabajadores

Quienes utilizan el vehículo todos los días ven incrementado su gasto mensual, lo que reduce su poder adquisitivo.

En los comercios

Los comerciantes enfrentan mayores costos de logística, lo que puede derivar en aumentos de precios.

En la producción

En una región agrícola como el sudeste cordobés, el combustible es clave para la actividad, por lo que cada suba impacta en toda la cadena productiva.

Qué significa que la nafta supere los $2000

Que la nafta súper haya superado los $2000 marca un cambio importante en el costo de vida.

Ya no se trata de aumentos graduales, sino de un nuevo piso que obliga a muchos vecinos a reorganizar sus gastos.

Entre los cambios más comunes:

Menor uso del vehículo

Planificación de viajes

Ajuste en otros consumos

Este tipo de decisiones reflejan cómo el aumento de combustibles impacta directamente en la vida diaria en Marcos Juárez.

Qué puede pasar en los próximos meses

El futuro de los precios es incierto y dependerá de múltiples factores:

El valor internacional del petróleo

Las decisiones del Gobierno

La evolución de la economía argentina

La política de precios de empresas como YPF

Si bien se habla de ajustes transitorios, la tendencia reciente muestra que los incrementos podrían continuar de manera escalonada.

Un tema clave para la economía local

El aumento de combustibles en Marcos Juárez se consolida como uno de los principales temas económicos del momento.

Su impacto no solo se ve en el surtidor, sino en toda la economía local: desde el consumo hasta la producción.

En una ciudad donde la movilidad es fundamental, el precio de la nafta seguirá siendo un indicador clave para entender el día a día de los vecinos y la evolución económica de la región.