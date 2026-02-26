Aumento para empleadas domésticas: cómo se aplica la suba del 3% y los bonos

La Secretaría de Trabajo confirmó un incremento salarial del tres por ciento para el personal de casas particulares, que se aplicará en dos tramos consecutivos y estará acompañado por sumas no remunerativas según la cantidad de horas trabajadas.

La contadora pública Eliana Datto, especialista en materia impositiva, contable y laboral, explicó los detalles de la medida y cómo debe liquidarse correctamente.

“El aumento es del 3% en total, dividido en dos tramos del 1,5%. En febrero se aplica sobre los sueldos de enero y en marzo sobre los sueldos de febrero”, señaló.

Cómo impacta el aumento mes a mes

Según detalló la profesional, la base de cálculo es clave para evitar errores en la liquidación.

“Es importante respetar la base salarial correspondiente, porque el segundo tramo se calcula sobre el salario ya incrementado”, aclaró.

Este esquema implica una actualización progresiva durante ambos meses.

Bonos de hasta 20 mil pesos

Además del incremento porcentual, se incorporan sumas no remunerativas que varían según la carga horaria semanal.

De acuerdo a la información oficial:

Menos de 12 horas semanales: $8.000

Entre 12 y 16 horas: $11.500

Más de 16 horas semanales: $20.000

“Estas sumas no remunerativas se pagan junto con el salario habitual, pero no se tienen en cuenta para el cálculo de aguinaldo, vacaciones ni aportes jubilatorios”, explicó Datto.

El sistema se aplicará durante febrero y marzo.

Categorías y modalidades

La remuneración del personal doméstico no es uniforme, ya que depende de la función desempeñada y de la modalidad de contratación, ya sea con retiro o sin retiro.

Las categorías oficiales incluyen supervisión, tareas específicas, caseros, asistencia y cuidado de personas, y tareas generales, cada una con valores mínimos por hora y mensuales.

Adicional por antigüedad

Otro punto importante es el adicional por antigüedad.

“La normativa establece un adicional del 1% por cada año trabajado con el mismo empleador. Ese porcentaje se suma automáticamente al salario”, indicó la contadora.

Para su correcta aplicación, debe acreditarse la continuidad en la relación laboral.

Un cambio que impacta en muchas familias

El trabajo en casas particulares representa una actividad significativa dentro del empleo formal. Por eso, la correcta liquidación del aumento y los bonos resulta fundamental tanto para empleadores como para trabajadoras.