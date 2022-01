Belén Farías es una artista de la ciudad de Marcos Juárez que comenzó haciendo sus primeros pasos desde muy pequeña de la mano de su madre como bailarina del gimnasio oxigeno de la ciudad de Marcos Juárez.



Desde aquella época ya sus habilidades estaban centradas en el baile que compartió con amigas y compañeras que mantiene hasta el día de hoy.



En la entrevista Belén recuerda aquellas épocas “Comencé a bailar de muy chiquita desde la panza con mi mamá, Rita, y a los 2 o 3 años me subí al primer escenario con el brillito de labios en mi bolsillo ya que era la única manera de subir, porque me daba miedo el humo”

Los primeros shows como bailarina



Así fueron pasando los años y lo que era un hobby se fue convirtiendo en un modo de vida como es el baile.



Las primeras giras las fue haciendo por la región de Marcos Juárez en distintas presentaciones y shows.

En la previa del show

Horas de ensayo y perfeccionamiento se fueron intensificando y a su vez marcaron finalmente lo que iba a ser su profesión y a lo que iba a dedicarse, “siempre quise ser bailarina y ser como mi mamá”, asegura Belén.



Mientras transcurre la charla van apareciendo las imágenes de los distintos momentos y recuerda la decisión de continuar sus estudios en la ciudad de Córdoba y como no podía ser de otra manera, era la danza y el baile lo que venía.



Ya instalada en Córdoba hizo su ingreso a la compañía “Princess Street Dance” que realizan producciones y shows, además de ser una agencia de bailarines “Esto fue clave para mí ya que me di cuenta que entraba al mundo laboral y profesional, fueron 4 años en lo que también pude recibirme de profesora de danzas clásica, contemporáneas y folclóricas”.



Las audiciones son el paso a paso en la carrera del bailarín “Yo había hecho muchas audiciones, en las cuales no había quedado, y este año que me había relajado pensando en disfrutar el verano y proyectando el 2022 e instalarme en la ciudad de Buenos Aires , me llega un mensaje de la producción pidiéndome que mande material y se me dio de hacer temporada en Villa Carlos Paz”

Recibida de Profe de danzas clásica, contemporáneas y folclóricas



Hoy a esa nena que comenzaba a subir a los escenarios con su brillito en la mano la podemos encontrar en “El Juego de Carlos Paz” con el protagónico de Diego Reinhold, Mónica Farro y Gaby González que es una de las apuestas más fuertes que tiene Villa Carlos Paz de jueves a domingo en el teatro holiday 1.

Felicitaciones y que vengan más éxitos!!