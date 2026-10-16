La marca fue presentada oficialmente en la ciudad durante un evento cubierto por GuiaMedia. Julio Venturino, director de Belvento, explicó los motivos de esta nueva apuesta empresarial, qué los atrajo de los vehículos BAIC y cuáles son los planes de crecimiento en la región.

Marcos Juárez suma una nueva propuesta al mercado automotor con la llegada de Belvento BAIC, una iniciativa empresarial que busca posicionar a la marca en la ciudad y ampliar su presencia en la región.

GuiaMedia estuvo presente en el evento de presentación y dialogó con Julio Venturino, director de Belvento, sobre los motivos que impulsaron este proyecto, las oportunidades que identificaron en el mercado y las expectativas de crecimiento para los próximos meses.

“Estoy emocionado con este nuevo proyecto”, expresó Venturino, quien explicó que, si bien él, su hermano y el resto de los socios son nuevos en el rubro automotor, su familia cuenta con una trayectoria de varios años vinculada al sector, especialmente a través de una experiencia anterior relacionada con la marca Ford.

¿Por qué Belvento eligió Marcos Juárez para apostar por BAIC?

La decisión de incorporar una marca automotriz estuvo vinculada al potencial comercial de Marcos Juárez y su zona de influencia.

Según explicó Venturino a GuiaMedia, la empresa lleva dos años instalada en la ciudad y esa experiencia les permitió conocer las oportunidades que ofrece la región. A partir de ese recorrido, comenzaron a evaluar la posibilidad de ampliar sus actividades hacia el negocio de los automóviles.

“Obviamente, el potencial que tiene Marcos Juárez en nuestro rubro nos motivó a decir: apostemos también a los autos”, señaló.

Otro factor determinante fue la evolución del mercado automotor y el crecimiento de los vehículos que combinan equipamiento, tecnología, confort y una relación competitiva entre precio y calidad.

El director de Belvento contó que el primer contacto con representantes de BAIC Argentina se produjo aproximadamente tres o cuatro meses antes de la presentación. Las conversaciones avanzaron favorablemente y el interés de la marca por fortalecer su presencia en Córdoba contribuyó a concretar la iniciativa.

Qué destaca Julio Venturino de los vehículos BAIC

Uno de los aspectos que más llamó la atención de Venturino fue la relación entre precio, producto y calidad de los vehículos.

Como apasionado de los automóviles, explicó que tuvo la oportunidad de conocer diferentes tipos de unidades y destacó especialmente la evolución de los SUV, un segmento que considera protagonista del mercado durante los próximos años.

“Me llamó mucho la atención la relación precio, producto y calidad que tienen estos autos”, afirmó.

Durante la entrevista, mencionó especialmente los modelos BAIC BJ30 y BAIC BJ60, y destacó su equipamiento, confort y prestaciones.

Para Venturino, la propuesta de la marca contempla distintas necesidades de uso. Los vehículos pueden resultar atractivos tanto para quienes buscan comodidad para viajar como para quienes priorizan el espacio y el equipamiento para la familia.

El empresario también señaló que la oferta de BAIC no se limita a los SUV, sino que incluye otras alternativas orientadas a diferentes perfiles de usuarios.

La posventa y la confianza, claves para crecer en la región

Más allá de la presentación de los vehículos, Venturino destacó que uno de los principales desafíos será construir confianza con los clientes de Marcos Juárez y las localidades cercanas.

El objetivo de Belvento no es concentrarse únicamente en concretar ventas, sino desarrollar relaciones duraderas con quienes elijan la marca.

“No es generar una sola venta, sino salir a largo plazo, generar relaciones y crear amigos nuevos”, expresó.

En ese sentido, la posventa ocupa un lugar central en la estrategia. Para el director de Belvento, acompañar al cliente después de la compra es fundamental para consolidar la presencia de una marca y generar vínculos sostenidos en el tiempo.

La intención es trasladar a este nuevo negocio la experiencia de trabajo que los socios desarrollan en otras actividades, aprovechando conocimientos y recursos en áreas como marketing y recursos humanos.

Al mismo tiempo, el proyecto contempla la formación de un equipo específico para el negocio automotor, con el desafío de crecer junto con la empresa.

Belvento BAIC proyecta expandirse a Venado Tuerto

La llegada de BAIC a Marcos Juárez también forma parte de una estrategia de crecimiento regional.

Durante la entrevista con GuiaMedia, Venturino adelantó que la empresa proyecta sumar presencia en Venado Tuerto durante los próximos meses, con la intención de ampliar su alcance comercial y aprovechar la estructura que los socios ya poseen en otras actividades.

El empresario explicó que la experiencia acumulada en sus negocios representa una oportunidad para desarrollar nuevas áreas de trabajo y generar sinergias entre los equipos.

La expansión también implica un proceso de organización y crecimiento interno, especialmente en la conformación del personal que estará a cargo de la actividad automotriz.

La expectativa es desarrollar el negocio de manera progresiva, fortalecer la presencia de la marca y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado regional.

Una nueva apuesta al mercado automotor de Marcos Juárez

Con la presentación de Belvento BAIC, Marcos Juárez incorpora una nueva propuesta al mercado automotor regional.

Para Venturino, el proyecto combina una oportunidad comercial con el entusiasmo personal de volver a involucrarse en un sector que lo apasiona. La expectativa está puesta en desarrollar la marca, consolidar la confianza de los clientes y construir una presencia sostenida en la región.

“Estamos muy contentos y entusiasmados con un proyecto que creemos que va a ir de menos a más, pero cuyo crecimiento va a ser rápido”, concluyó.

La llegada de Belvento BAIC abre una nueva etapa para sus socios, que buscan aprovechar el potencial de Marcos Juárez y extender su actividad hacia otros mercados.

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