Desde hace más de diez días, el agua circula de manera permanente por la cuneta de calle Pellegrini, desde la esquina con Perú. Una bomba funciona continuamente en el sector. COYSPU explicó que se trata de trabajos necesarios para avanzar con el reemplazo de las cañerías cloacales.

La presencia constante de agua sobre calle Pellegrini, desde su intersección con Perú, despertó consultas entre vecinos de Marcos Juárez. Desde hace más de diez días, una bomba funciona de manera permanente en ese sector y el agua continúa circulando por la cuneta.

¿Cuál es el motivo de esta situación y por qué es necesario extraer tanta agua?

La explicación está vinculada con una obra que lleva adelante la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Vivienda (COYSPU), destinada al reemplazo de las cañerías cloacales de calle Pellegrini.

COYSPU trabaja para bajar el nivel de las napas

En un informe difundido el martes 24 de noviembre, la cooperativa explicó que los trabajos se encuentran en una etapa de depresión de las napas subterráneas.

Para realizar esta tarea se instalaron tres bombas sumergibles sobre la vereda norte de calle Pellegrini, con el objetivo de extraer el agua subterránea y permitir el avance de las excavaciones.

Según detallaron desde COYSPU, actualmente el nivel de la napa se encuentra aproximadamente a tres metros de profundidad. Mediante el funcionamiento de las bombas, se busca deprimirla hasta alcanzar los cuatro metros.

¿Por qué necesitan llegar a los cuatro metros?

Alcanzar esa profundidad es una condición necesaria para poder realizar las excavaciones y avanzar posteriormente con el reemplazo de las cañerías cloacales.

Por ese motivo, el sistema de bombeo resulta fundamental para preparar el terreno y permitir que continúen los trabajos de infraestructura subterránea.

¿Hacia dónde va el agua que sale de las napas?

De acuerdo con la información difundida por COYSPU, el agua extraída de las napas subterráneas es conducida por la cuneta de calle Pellegrini, desde Perú hasta la boca de tormenta ubicada en calle Laprida, donde se realiza su descarga.

De esta manera, el agua que los vecinos observan desde hace más de diez días está relacionada con el sistema de bombeo implementado para poder continuar con la obra cloacal en ese sector de Marcos Juárez.