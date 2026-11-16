La Municipalidad realizó la primera actividad de prevención del cáncer de próstata en el Centro Periférico N.º 1. La próxima jornada será el jueves 19 de noviembre en otro centro de salud de la ciudad.

La campaña Noviembre Azul tuvo su primera jornada en Marcos Juárez. La actividad se desarrolló en el Centro Periférico N.º 1, ubicado en General Paz 514, como parte de una iniciativa impulsada por la Municipalidad, a través de la Secretaría de Salud.

La propuesta tiene como objetivo promover la prevención, los controles médicos periódicos y la detección temprana del cáncer de próstata, una problemática que requiere información, concientización y atención oportuna.

Noviembre Azul: una campaña de prevención en Marcos Juárez

Durante noviembre, el municipio lleva adelante distintas acciones para generar conciencia sobre la importancia del cuidado de la salud masculina.

La primera jornada permitió acercar esta propuesta a la comunidad en uno de los centros de atención primaria de la ciudad. La campaña busca fomentar las consultas médicas y recordar que los controles periódicos son fundamentales para cuidar la salud.

El programa Noviembre Azul tiene respaldo de una ordenanza municipal

La iniciativa cuenta con antecedentes en la ciudad. En diciembre de 2024, GuiaMedia informó sobre la aprobación de la Ordenanza N.º 3263, que estableció el Programa Noviembre Azul en Marcos Juárez.

La normativa contempla la realización anual de actividades durante noviembre destinadas a promover la prevención y la detección temprana del cáncer de próstata.

De esta manera, la campaña se incorpora a las acciones de concientización sobre la salud masculina que se desarrollan cada año en la ciudad.

Cuándo será la próxima jornada de Noviembre Azul

La Municipalidad confirmó que la próxima jornada se realizará el jueves 19 de noviembre en el Centro Periférico N.º 2, ubicado en Rawson 692.

La actividad dará continuidad a la campaña impulsada por la Secretaría de Salud y permitirá seguir acercando información sobre prevención y controles médicos a los vecinos.

La importancia de los controles médicos

El cáncer de próstata requiere atención y seguimiento médico. Por eso, las campañas de concientización como Noviembre Azul buscan promover el diálogo sobre la salud masculina y la importancia de no postergar las consultas.

La recomendación es acudir a un profesional de la salud para recibir orientación sobre los controles adecuados según la edad, los antecedentes y las características de cada persona.

En Marcos Juárez, Noviembre Azul continúa con nuevas actividades para poner la prevención y el cuidado de la salud masculina en primer plano.