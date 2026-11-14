Hernán Belluschi es el impulsor de Hernán Belluschi Herrería en General, un emprendimiento que nació alrededor de 2010 con una soldadora, una amoladora y algunas herramientas. Lo que comenzó como un segundo trabajo se convirtió, con esfuerzo, capacitación e inversión, en su principal actividad.

Hay proyectos que comienzan con grandes inversiones y otros que nacen con lo que se tiene a mano, pero con la decisión de salir adelante. La historia de Hernán Belluschi tiene mucho de esto último. En Marcos Juárez, logró transformar una actividad que inicialmente realizaba como un trabajo adicional en su propio emprendimiento: Hernán Belluschi Herrería en General.

Los primeros pasos fueron alrededor de 2010 o 2011. En ese momento trabajaba en Metal 4 y decidió comenzar a realizar algunos trabajos de herrería durante su tiempo libre. Con una soldadora, una amoladora y herramientas de mano empezó a hacer pequeños arreglos a domicilio, como soldaduras y reparaciones de puertas.

El lugar de trabajo era el patio de su casa. Tenía un pequeño depósito de aproximadamente dos por dos metros, que había quedado de la construcción de la vivienda, donde guardaba las herramientas y los materiales. Para trabajar utilizaba caballetes y el espacio disponible en el patio, donde también realizaba las tareas de pintura.

Los primeros trabajos y una oportunidad importante

Con el paso del tiempo comenzaron a llegar nuevos desafíos. Entre 2013 y 2014 recibió una oportunidad que marcaría una etapa importante de sus comienzos: la Banda Municipal confió en él para fabricar un escenario desmontable, con sus respectivos accesorios y atriles.

Ese proyecto significó uno de sus primeros trabajos de mayor envergadura. Después llegaron otras construcciones, como pérgolas, que le permitieron ganar experiencia y seguir ampliando sus posibilidades.

En 2015 decidió dar otro paso y construyó un taller de seis por cuatro metros. Ya no se trataba solamente de contar con un espacio para guardar herramientas: comenzaba a preparar las condiciones para dedicarle más tiempo a la herrería y hacer crecer su actividad.

Mientras tanto, continuaba trabajando en la fábrica. Su objetivo era que, algún día, aquel segundo trabajo se convirtiera en su principal fuente de ingresos.

Capacitación y la decisión de apostar por su emprendimiento

El crecimiento también llegó de la mano de la inversión y la capacitación. Hernán fue incorporando nuevas herramientas, equipos de soldadura y conocimientos técnicos. Entre otras especializaciones, se capacitó en trabajos con acero inoxidable.

Cuando consideró que tenía las condiciones necesarias para avanzar, tomó una decisión determinante: dejó su trabajo en la fábrica y se dedicó de lleno a la herrería.

A partir de ese momento pudo concentrar su tiempo y esfuerzo en desarrollar su emprendimiento, ampliar los servicios y asumir nuevos proyectos.

Actualmente, Hernán Belluschi Herrería en General realiza trabajos de herrería en general, muebles de estilo industrial, rejas, portones, reparaciones y trabajos en acero inoxidable, entre otras tareas.

Un taller de 70 metros cuadrados y nuevos proyectos

El crecimiento continuó durante los años siguientes. A partir de 2021 comenzó una nueva etapa de inversiones para ampliar y mejorar el espacio de trabajo.

Hoy, en 2026, cuenta con un taller de aproximadamente 70 metros cuadrados, más cómodo y organizado, desde donde lleva adelante su actividad en Marcos Juárez.

Sin embargo, cuando Hernán habla de su manera de trabajar, destaca algo que considera fundamental: la responsabilidad con cada cliente.

Su premisa es ofrecer trabajos realizados a conciencia, con calidad y garantía. Para él, el compromiso no termina cuando entrega un producto, sino que también implica responder ante cualquier inconveniente que pueda surgir.

«Uno se puede equivocar, porque somos seres humanos que intentamos crecer. El tema y la diferencia es que uno sea responsable cuando se equivoca, se haga cargo y lo resuelva», sostiene.

El valor de construir un proyecto propio

Detrás de Hernán Belluschi Herrería en General hay años de esfuerzo, aprendizaje, inversiones y decisiones que fueron marcando el camino. También hay una familia y un proyecto de vida que pudo consolidarse a partir de un oficio.

Hoy Hernán vive de lo que le gusta hacer. Reconoce que emprender no siempre es sencillo y que hay momentos difíciles, pero también destaca la satisfacción de haber construido algo propio.

Su historia muestra cómo una actividad que comenzó con unas pocas herramientas en el patio de una casa puede convertirse, con constancia y dedicación, en un emprendimiento consolidado.

Desde aquellos primeros arreglos a domicilio hasta el taller que tiene actualmente en Marcos Juárez, mantiene la misma idea que lo acompañó desde el comienzo: seguir creciendo, invertir, mejorar la calidad de sus trabajos y, sobre todo, cumplir con la palabra dada.

Porque para Hernán, la responsabilidad, el trabajo a conciencia y la garantía no son detalles: son la base sobre la que construyó su emprendimiento.