La Municipalidad continúa con los trabajos de limpieza y profundización de la Laguna del Panal, ubicada en el sector noreste de la ciudad. La intervención contempla una superficie de más de 14.500 metros cuadrados y la extracción estimada de 17.450 metros cúbicos de material para recuperar capacidad de almacenamiento de agua.

La obra de limpieza y dragado de la Laguna del Panal avanza a buen ritmo en Marcos Juárez. Los trabajos, que comenzaron hace aproximadamente dos meses, buscan mejorar el funcionamiento de este reservorio hídrico y fortalecer la capacidad de la ciudad para afrontar períodos de lluvias intensas.

La intervención se desarrolla en el sector noreste de la ciudad y forma parte de las obras de infraestructura hídrica impulsadas por la Municipalidad, con el objetivo de optimizar el drenaje urbano y favorecer el manejo de los excedentes de agua.

Una intervención sobre más de 14.500 metros cuadrados

De acuerdo con la información difundida por el municipio, los trabajos comprenden una superficie aproximada de 14.541 metros cuadrados, con una excavación media de 1,20 metros de profundidad.

Las tareas incluyen la extracción de vegetación invasiva y el retiro de sedimentos que se fueron acumulando en el reservorio. Estos trabajos permiten recuperar profundidad y mejorar las condiciones de funcionamiento de la laguna.

Uno de los datos más significativos del proyecto es el volumen de material que se prevé retirar: aproximadamente 17.450 metros cúbicos. Se trata de una intervención que apunta a recuperar y ampliar la capacidad de almacenamiento de agua de este espacio.

¿Qué importancia tiene el dragado de la Laguna del Panal?

La limpieza y profundización de la Laguna del Panal tienen como finalidad mejorar su capacidad para recibir y almacenar excedentes hídricos, especialmente durante períodos de precipitaciones intensas.

Con el paso del tiempo, la acumulación de sedimentos y el crecimiento de vegetación pueden reducir la capacidad útil de los reservorios. Por eso, las tareas de limpieza y dragado resultan fundamentales para recuperar las condiciones necesarias para su funcionamiento.

En este caso, la extracción de material y la profundización del espejo de agua buscan favorecer tanto la acumulación como el escurrimiento de los excedentes hídricos.

Una obra vinculada al drenaje urbano de Marcos Juárez

La intervención en la Laguna del Panal se integra a las acciones de infraestructura hídrica que lleva adelante el municipio en Marcos Juárez.

El funcionamiento de los reservorios constituye un aspecto importante dentro de la planificación del drenaje urbano, ya que permite contar con espacios destinados a recibir agua durante episodios de lluvias abundantes.

En ese sentido, recuperar la capacidad de almacenamiento de la laguna representa una mejora en la infraestructura disponible para acompañar el escurrimiento de los excedentes hídricos.

Los trabajos comenzaron hace dos meses

Según informó la Municipalidad de Marcos Juárez, la obra comenzó hace aproximadamente dos meses y actualmente continúa en ejecución.

Con una superficie de intervención de 14.541 metros cuadrados y una extracción estimada de 17.450 metros cúbicos de material, el proyecto representa una importante tarea de recuperación de este reservorio ubicado en el noreste de la ciudad.

El avance de los trabajos permitirá mejorar las condiciones de funcionamiento de la Laguna del Panal y fortalecer la infraestructura hídrica local frente a los desafíos que presentan las precipitaciones intensas.