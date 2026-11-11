Durante el vuelo desde Córdoba hacia Aeroparque, la aeronave que trasladó al Papa pasó muy cerca de Marcos Juárez. Los registros históricos de seguimiento aéreo permiten reconstruir el recorrido y conocer a qué altura y velocidad volaba.

El regreso del papa León XIV a Buenos Aires dejó un dato que involucra directamente a Marcos Juárez. El avión que lo trasladaba desde Córdoba hacia la capital del país pasó a aproximadamente 2 kilómetros del centro de la ciudad, según el análisis de los registros históricos de seguimiento aéreo de FlightAware.

La aeronave realizó el vuelo ARG1095, correspondiente a un Boeing 737-800, que despegó del Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella de Córdoba y aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires durante la tarde del martes 10 de noviembre de 2026.

A partir de las posiciones registradas durante el trayecto fue posible identificar el punto más cercano a Marcos Juárez y conocer las condiciones en las que volaba el avión en ese momento.

El avión pasó a unos 2 kilómetros de Marcos Juárez

El registro más cercano a la ciudad corresponde a las 17:23:46 del martes 10 de noviembre. En ese momento, la aeronave se encontraba en las coordenadas -32.7074, -62.1240.

Al comparar esa ubicación con una referencia geográfica del centro de Marcos Juárez, la distancia estimada es de aproximadamente 2 kilómetros en línea recta.

Los registros anteriores y posteriores permiten observar el paso de la aeronave por ese sector. A las 17:23:16 todavía se encontraba a varios kilómetros de la ciudad y, a las 17:24:16, ya había continuado su recorrido hacia el sudeste.

Es importante aclarar que los 2 kilómetros corresponden al punto más cercano entre las posiciones disponibles en el registro. Como el sistema recibe datos en intervalos, no se puede determinar con exactitud si el avión pasó todavía más cerca entre dos mediciones.

A qué altura y velocidad volaba cuando pasó cerca

El registro de las 17:23:46 también aporta dos datos que permiten dimensionar el paso de la aeronave por las inmediaciones de Marcos Juárez.

En ese momento, el avión se desplazaba a 832 kilómetros por hora, equivalentes a 449 nudos, y se encontraba a 10.058 metros de altitud.

El rumbo registrado era de aproximadamente 125 grados, en dirección sudeste, mientras continuaba el trayecto desde Córdoba hacia Buenos Aires.

Estos datos permiten reconstruir no solo por dónde pasó la aeronave, sino también a qué velocidad y altura se encontraba durante ese tramo del viaje.

De Córdoba a Aeroparque: un viaje de una hora y tres minutos

El vuelo ARG1095 despegó del Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella (COR), en Córdoba, a las 17:00:13 del martes 10 de noviembre.

El aterrizaje se produjo en el Aeroparque Jorge Newbery (AEP), en Buenos Aires, a las 18:03:23.

De acuerdo con la información de FlightAware, el tiempo total de viaje fue de 1 hora y 3 minutos. El despegue se realizó 10 minutos antes del horario previsto, mientras que la llegada se adelantó 11 minutos.

Durante los primeros minutos, el avión realizó el ascenso hasta superar los 10.000 metros de altitud. Luego continuó hacia el sudeste y, más adelante, inició el descenso para aproximarse al área metropolitana de Buenos Aires.

El regreso a Buenos Aires, en números

Vuelo: ARG1095.

ARG1095. Aeronave: Boeing 737-800.

Boeing 737-800. Fecha: martes 10 de noviembre de 2026.

martes 10 de noviembre de 2026. Origen: Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella (COR), Córdoba.

Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella (COR), Córdoba. Destino: Aeroparque Jorge Newbery (AEP), Buenos Aires.

Aeroparque Jorge Newbery (AEP), Buenos Aires. Hora de despegue: 17:00:13.

17:00:13. Hora de aterrizaje: 18:03:23.

18:03:23. Duración del viaje: 1 hora y 3 minutos.

1 hora y 3 minutos. Punto más cercano registrado a Marcos Juárez: 17:23:46.

17:23:46. Distancia estimada al centro de la ciudad: aproximadamente 2 kilómetros.

aproximadamente 2 kilómetros. Altitud en ese punto: 10.058 metros.

10.058 metros. Velocidad en ese punto: 832 km/h.

Mucho más cerca que durante el vuelo de ida

El dato cobra mayor relevancia al compararlo con el recorrido de ida. Durante la mañana del mismo martes, el avión que trasladó al papa León XIV desde Buenos Aires hacia Córdoba había pasado a unos 44 kilómetros de Marcos Juárez.

En cambio, durante el regreso desde Córdoba hacia Aeroparque, el punto más cercano registrado quedó a aproximadamente 2 kilómetros del centro de la ciudad.

Así, los dos trayectos dejaron recorridos muy diferentes respecto de Marcos Juárez: uno pasó a varias decenas de kilómetros y el otro atravesó un sector muy próximo a la ciudad.

El análisis se realizó a partir de los registros históricos ADS-B de FlightAware. La distancia es una estimación en línea recta tomando como referencia el centro de Marcos Juárez.

Eduardo Oyola para GuiaMedia