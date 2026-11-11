Los cordobeses le regalaron al papa León XIV un poncho confeccionado artesanalmente en el noroeste provincial, como símbolo de la identidad, la cultura y las tradiciones de Córdoba, durante la visita del Santo Padre.

El gobernador Martín Llaryora y el cacique Erick Rojas, autor de la pieza e integrante de la Comunidad Indígena La Unión, del paraje Santa Teresita, en el departamento Pocho, fueron los encargados de entregar juntos el presente al Pontífice en nombre de todos los cordobeses.

El poncho fue elaborado especialmente para León XIV por el propio Rojas, quien mantiene viva una tradición textil transmitida de generación en generación.

La pieza representa la identidad cultural del noroeste provincial, sus paisajes, sus raíces y el trabajo de las familias artesanas que preservan técnicas ancestrales de hilado, teñido y tejido.

La elección del regalo tiene una historia que comenzó meses antes de la llegada del Papa a Córdoba.

En junio pasado, durante una visita a Villa de Pocho, Llaryora conoció a Erick Rojas, quien le obsequió un poncho confeccionado con fibras naturales y diseños inspirados en los cerros de la región.

En aquella oportunidad, el artesano le explicó al gobernador el significado de las guardas y los dibujos que identifican a su comunidad, así como el valor cultural de una actividad que constituye también una fuente de trabajo para numerosas familias.

El encuentro y la historia detrás de aquella prenda inspiraron al mandatario provincial a elegir un regalo de similares características para el Santo Padre.

Una vez confirmada la visita del Pontífice, Llaryora volvió a convocar a Rojas para encomendarle la confección de un poncho especialmente destinado a León XIV.

Ambos se reencontraron en julio en el Centro Cívico del Bicentenario, donde avanzaron en los detalles de la pieza, elaborada con materiales y técnicas tradicionales del noroeste cordobés.

Un regalo que representa la identidad cordobesa

El poncho entregado al Papa recupera una tradición textil profundamente arraigada en los departamentos Pocho y San Alberto, donde generaciones de artesanos conservaron los conocimientos necesarios para transformar la lana en prendas de gran valor cultural.

Su elaboración comprende distintas etapas, desde la obtención y preparación de las fibras hasta el hilado, el teñido y el trabajo en telar.

Los colores se obtienen mediante elementos naturales de la región. La chilca permite lograr tonalidades anaranjadas; el suico aporta amarillos; y el piquillín ofrece otros matices que se combinan con los colores propios de las fibras.

Los dibujos y las guardas recuperan elementos del paisaje serrano, la historia y las tradiciones de las comunidades del noroeste provincial.

En el poncho que Rojas había obsequiado al gobernador, los diseños evocaban los cerros de Pocho, el cerro Azul, próximo a Salsacate, y los cerros de Chancaní.

Ese mismo espíritu inspiró la confección de la pieza destinada a León XIV.

Una tradición vinculada al Cura Brochero

Los tejidos artesanales de esta región mantienen, además, una vinculación histórica y cultural con la figura de San José Gabriel del Rosario Brochero.

Según explicó Rojas, las técnicas que utilizan los artesanos locales están relacionadas con aquellas empleadas en los ponchos que acompañaron al Cura Brochero durante sus recorridas por Traslasierra.

De esta manera, el presente entregado al Papa también constituye un reconocimiento a una tradición vinculada con la historia religiosa de Córdoba y con el legado del santo cordobés.

La actividad textil representa, además, una fuente de ingresos para las familias de la región y una oportunidad para transmitir conocimientos y oficios a las nuevas generaciones.

Con este regalo, los cordobeses acercaron al papa León XIV una expresión de su patrimonio cultural, de sus comunidades originarias y del trabajo artesanal que se conserva en el interior provincial.

La entrega conjunta del gobernador y del cacique que confeccionó el poncho permitió que el propio artesano fuera protagonista de este gesto de bienvenida al Santo Padre, llevando hasta sus manos una pieza cargada de historia, trabajo e identidad cordobesa.