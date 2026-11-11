Los amigos y colegas de Cadena Sudeste lanzaron una propuesta para destacar a personas, emprendedores, instituciones y referentes de la ciudad. La convocatoria ya está en marcha e incluye la posibilidad de ganar un viaje a Brasil para dos personas.

Hay historias que merecen ser contadas y personas cuyo trabajo muchas veces transcurre sin buscar reconocimiento. Emprendedores que apuestan por sus proyectos, instituciones que sostienen actividades, deportistas que representan a la ciudad y vecinos que, desde distintos ámbitos, dejan una huella en la comunidad.

Con esa idea, los amigos y colegas de Cadena Sudeste pusieron en marcha los Premios Cadena Sudeste 2026, una iniciativa que invita a los vecinos a reconocer a quienes contribuyen al crecimiento de Marcos Juárez.

La propuesta busca dar visibilidad a esos protagonistas que, desde sus actividades, generan aportes importantes para la ciudad. Una manera de destacar el esfuerzo, la trayectoria, la creatividad, el compromiso social y el talento local.

Diez categorías para destacar a los protagonistas de la ciudad

Los premios contemplan diez categorías que representan diferentes sectores de la comunidad. La intención es que cada vecino pueda proponer a personas, emprendimientos e instituciones que considere merecedores de una distinción.

Las categorías son:

Trayectoria Comercial o Industrial.

Emprendedor.

Innovación.

Compromiso Social.

Referente Deportivo.

Referente Cultural.

Referente Solidario.

Talento Joven.

Educación y Formación.

Referente en Salud.

De esta manera, la convocatoria busca abarcar distintas actividades y reconocer el trabajo de quienes hacen su aporte desde diferentes espacios de la vida cotidiana.

Cómo participar de los Premios Cadena Sudeste

La primera etapa de participación se encuentra abierta hasta el 31 de diciembre de 2026. Durante ese período, los interesados podrán presentar sus nominaciones mediante el formulario dispuesto por la organización.

Luego llegará una segunda instancia, prevista entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2027, en la que se conocerán los tres finalistas de cada categoría y se habilitará la votación para elegir el Premio Cadena Sudeste de Oro.

La ceremonia de entrega de las distinciones está prevista para 2027. La fecha y el lugar serán comunicados oportunamente.

También habrá un viaje a Brasil para dos personas

La iniciativa incorpora un incentivo especial para quienes se sumen a la convocatoria: un sorteo por un viaje a Brasil para dos personas, con el acompañamiento de Agusti Travel.

Para participar será necesario completar los pasos indicados por la organización, entre ellos completar el formulario, seguir las cuentas correspondientes y etiquetar a la persona con quien se compartiría el viaje.

Una propuesta que pone en valor a la comunidad

Los Premios Cadena Sudeste 2026 representan una oportunidad para detenerse y mirar a quienes tenemos cerca. A veces, detrás de un comercio, una institución, un proyecto deportivo o una acción solidaria, hay historias de esfuerzo y compromiso que merecen trascender.

Desde GuiaMedia destacamos esta iniciativa de nuestros amigos y colegas de Cadena Sudeste, que propone reconocer a los protagonistas de Marcos Juárez y generar un espacio para que la propia comunidad sea parte de ese reconocimiento.

Porque una ciudad también se construye contando sus historias y valorando a las personas que hacen la diferencia todos los días.

¿A quién nominarías en Marcos Juárez?

Completá el formulario: https://forms.gle/1vbpjvfhNkTDjzzG8