Un accidente ferroviario se registró este viernes por la noche en Marcos Juárez, cuando un tren de carga que circulaba rumbo a Córdoba colisionó con una camioneta en el sector del paso a nivel de calle Azcuénaga, en la intersección de Laprida y Colombia. Dos personas fueron trasladadas al hospital por Bomberos Voluntarios.

Bomberos recibieron el alerta a las 22:50

Según la información inicial, a las 22:50 Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez emitieron una alerta por un accidente entre un tren y una camioneta en la zona de Laprida y Colombia.

La formación ferroviaria tenía como destino la ciudad de Córdoba cuando se produjo la colisión con el vehículo.

Dos personas fueron trasladadas al hospital

Como consecuencia del siniestro, dos personas recibieron asistencia y fueron trasladadas al hospital local en una ambulancia de Bomberos Voluntarios.

Hasta el momento no se dieron a conocer mayores precisiones sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias en las que se produjo el choque.

Tránsito interrumpido en el sector

Tras el accidente, la zona permanece cerrada al tránsito. Personal policial trabaja en el lugar y se solicita a los conductores evitar la circulación por ese sector y utilizar vías alternativas.

La información se encuentra en desarrollo y se aguardan nuevos datos oficiales sobre el hecho.