A los 17 años recibió el diagnóstico de diabetes tipo 1, el 11 de marzo de 2022. En el marco del Día Mundial de la Diabetes, su mamá, Lucila , cuenta cómo atravesaron aquel momento, los desafíos del tratamiento y el aprendizaje de convivir con una enfermedad que no condiciona sus proyectos.

Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una fecha que busca generar conciencia sobre esta enfermedad y la importancia de la prevención, el diagnóstico y el acceso a los tratamientos. En ese contexto, la historia de Facundo Venturi, un joven de Marcos Juárez, permite conocer de cerca lo que significa recibir un diagnóstico de diabetes tipo 1 durante la adolescencia.

Facundo tenía 17 años, cursaba el último año de la secundaria y tenía por delante muchos proyectos: el viaje de egresados a Bariloche y el sueño de irse a estudiar a otra ciudad. Sin embargo, un análisis de rutina cambió la vida de toda su familia.

Todo comenzó cuando su mamá, Lucila Lingua, como hacía cada año al completar la ficha médica escolar de sus hijos, aprovechó para realizarle una serie de estudios de control. El 9 de marzo aparecieron valores elevados de glucosa que llamaron la atención. Los análisis se repitieron y el 11 de marzo de 2022 llegó la confirmación: Facundo tenía diabetes tipo 1.

«Fue algo muy chocante para nosotros», recuerda Lucila.

A partir de ese momento, la familia tuvo que informarse, buscar profesionales especializados y aprender sobre una enfermedad que hasta entonces era desconocida para ellos.

Cómo surgió la posibilidad de contar su historia

La iniciativa nació en una conversación entre Lucila y Facundo. Ella le preguntó a su hijo si quería compartir su experiencia y hacer visible cómo es convivir con diabetes tipo 1. En esos días también había tomado repercusión la historia de un reconocido tenista que había ganado Roland Garros y que convivía con la misma enfermedad. Facundo aceptó la propuesta, aunque inicialmente consideró que no tenía demasiado para contar. Fue entonces cuando Lucila decidió escribirle a Eduardo Oyola, editor de GuiaMedia, porque conocía y seguía las publicaciones del medio. «Vemos que sos variado en todas tus notas y noticias, y me atreví a mandarte tu mensaje», contó al recordar cómo se animó a acercar la historia.

Un diagnóstico de diabetes tipo 1 a los 17 años

La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario destruye las células del páncreas encargadas de producir insulina. Por eso, las personas que la tienen necesitan administrarse insulina y controlar sus niveles de glucosa de manera permanente.

Para Facundo y su familia comenzó una etapa de aprendizaje que incluyó conocer el tratamiento, realizar el conteo de carbohidratos de los alimentos y ajustar la insulina de acuerdo con sus necesidades.

«Empezamos a hablar con gente que tenía ese diagnóstico, a buscar personas que convivían con la enfermedad desde hacía muchos años», cuenta su mamá.

El impacto emocional también fue muy fuerte. Lucila recuerda especialmente la primera vez que vio llorar a su hijo después de conocer el diagnóstico. Facundo se preguntaba por qué le había tocado atravesar esa situación.

Los miedos de una madre y el desafío de estudiar en Córdoba

Después del diagnóstico, uno de los primeros desafíos fue aprender a manejar los cuidados cotidianos. El viaje de egresados a Bariloche lo realizó acompañado por su papá, en una decisión atravesada por los temores familiares.

Pero una nueva preocupación llegó cuando Facundo decidió mudarse a Córdoba para estudiar Ingeniería Civil.

Antes de viajar, buscaron un especialista que pudiera acompañarlo durante esa etapa. Así llegaron al diabetólogo Alejandro Daín, quien continúa siguiendo su tratamiento y a quien Lucila destaca por su profesionalismo y actualización permanente en las nuevas tecnologías para la diabetes tipo 1.

La distancia no fue sencilla para la familia. Durante los primeros tres años, las llamadas para saber si Facundo estaba bien se convirtieron en parte de la rutina.

«Estuvimos tres años completos llamándolo cuando se iba a dormir, a las cuatro de la mañana, para ver si él estaba bien», relata Lucila.

Este año, la llegada de su hermano a Córdoba les permitió sentirse un poco más tranquilos, al saber que Facundo ya no estaba solo.

También fueron fundamentales los amigos, compañeros y profesionales que acompañaron al joven y a su familia. Entre ellos, su psicóloga, Sofía Verstraete, con quien continúa trabajando de manera virtual y que representa un apoyo importante en su vida.

La tecnología, una aliada para convivir con la diabetes tipo 1

Los avances tecnológicos ocupan un lugar importante en el tratamiento de la diabetes tipo 1. Los sensores de glucosa y las bombas de insulina permiten facilitar los controles y la administración de insulina.

En el caso de Facundo, uno de los pasos importantes fue incorporar una bomba de insulina inalámbrica semiautomatizada, convirtiéndose en uno de los primeros jóvenes de Marcos Juárez en utilizar esta tecnología.

Actualmente, su familia está realizando los trámites para acceder a una bomba inalámbrica totalmente automatizada, que ya se encuentra disponible en Argentina.

Para Lucila, contar con estas herramientas y con el acompañamiento de profesionales especializados representa una ayuda fundamental para mejorar la calidad de vida.

Facundo quiere visibilizar su historia

Durante mucho tiempo, Facundo sintió vergüenza de mostrar el sensor que utiliza para medir su glucosa o la bomba de insulina que lleva en el abdomen o en las piernas. Incluso, en ocasiones, le incomodaba que esos dispositivos quedaran a la vista mientras jugaba al fútbol o al pádel.

Sin embargo, recientemente dio un paso importante: por primera vez compartió en su cuenta de Instagram un mensaje relacionado con lo que significa convivir con diabetes tipo 1.

Ese gesto motivó a Lucila a preguntarle si estaba dispuesto a contar su historia y ayudar a visibilizar la enfermedad. Facundo aceptó.

«Él es al que menos relevancia le da a su enfermedad. La respeta, pero no lo condiciona», explica su mamá.

Hoy Facundo continúa estudiando Ingeniería Civil en Córdoba, practica deportes y sigue construyendo sus proyectos. La diabetes tipo 1 forma parte de su vida y requiere cuidados y responsabilidad, pero no define quién es ni determina su futuro.

En el Día Mundial de la Diabetes, su historia permite acercarse a una realidad que atraviesan muchas personas y familias. También recuerda la importancia de la información, el acompañamiento, el acceso a los tratamientos y los avances tecnológicos.

Una historia que comenzó con un diagnóstico inesperado y que hoy busca contribuir a que la diabetes tipo 1 sea más conocida, comprendida y visibilizada.

Eduardo Oyola para Guiamedia