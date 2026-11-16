El Gobierno de Córdoba profundizará en 2027 su política de reducción de impuestos con un conjunto de medidas destinadas a aliviar la economía de las familias, fortalecer la actividad productiva, promover nuevas inversiones y generar empleo.

Por decisión del gobernador Martín Llaryora, el proyecto de Presupuesto Provincial 2027 contempla una fuerte disminución del Impuesto Inmobiliario Urbano, una rebaja de la alícuota general de Ingresos Brutos y la ampliación de los beneficios tributarios para pequeños y medianos contribuyentes.

También incluye nuevos incentivos para promover inversiones en el comercio, la continuidad de los beneficios fiscales para el sector agropecuario y la industria, y una reducción del Impuesto Automotor para vehículos afectados al transporte público de pasajeros.

La continuidad de la política de alivio fiscal aplicada durante el presupuesto vigente, sumada a las nuevas disposiciones, permitirá que $1,5 billones permanezcan en manos de los cordobeses, recursos que podrán destinarse al consumo, la inversión y el sostenimiento de la actividad económica.

Las medidas se implementarán en un escenario económico nacional complejo, marcado por la caída del consumo, las dificultades que atraviesan la industria, el comercio y los servicios, y la pérdida de puestos de trabajo.

En paralelo, el Gobierno provincial mantendrá el equilibrio fiscal y concentrará los recursos públicos en las áreas prioritarias, con especial atención a la salud, la educación, la seguridad y los programas sociales.

La decisión es reducir la presión tributaria sobre las familias y los sectores productivos, al tiempo que se profundiza la disminución de los gastos del Estado.

Fuerte reducción del Impuesto Inmobiliario Urbano

Una de las principales medidas del Presupuesto 2027 será la reducción del Impuesto Inmobiliario Urbano, que alcanzará a la totalidad de los inmuebles de la provincia.

El 97% de las propiedades tendrá una disminución del 30%, mientras que el 3% restante accederá a una rebaja del 5%.

La medida busca aliviar la carga tributaria de las familias cordobesas y dar continuidad a los beneficios implementados durante el ejercicio anterior.

Asimismo, se mantendrán las exenciones y los beneficios sociales destinados a los sectores más vulnerables, entre ellos adultos mayores, personas con discapacidad y beneficiarios de programas de acceso a la vivienda social.

También continuarán los tratamientos tributarios especiales vinculados con educación, salud, consumo básico, economía popular y entidades sin fines de lucro que desarrollan actividades de interés comunitario.

Ingresos Brutos

El nuevo esquema tributario contempla una reducción de la alícuota general de Ingresos Brutos, que pasará del 4,75% al 3,50%, una disminución de 1,25 puntos porcentuales.

Además, se ampliará significativamente la cantidad de contribuyentes que acceden al régimen de alícuota reducida.

Actualmente, unos 70.000 contribuyentes están comprendidos en este beneficio. Con las modificaciones previstas para 2027, se incorporarán otros 40.000, hasta alcanzar un total de 110.000.

De esta manera, el 58% de los contribuyentes de Ingresos Brutos de Córdoba accederá a una alícuota reducida, lo que permitirá disminuir los costos tributarios de miles de pequeños y medianos establecimientos comerciales y prestadores de servicios.

La medida apunta a fortalecer la actividad económica, mejorar las condiciones de competitividad y contribuir al sostenimiento de los puestos de trabajo.

Una nueva ley para promover inversiones en el comercio

El gobernador Llaryora también impulsará una Ley de Promoción del Comercio, que extenderá a esta actividad los beneficios del mecanismo de Impuestos por Inversión.

A través de este instrumento, los establecimientos comerciales podrán acceder a beneficios en Ingresos Brutos en función de las inversiones que realicen.

El objetivo es incentivar nuevos proyectos comerciales y estimular la generación de empleo privado.

La iniciativa se sumará a las herramientas de promoción productiva que la Provincia ya implementa para acompañar a las empresas y favorecer las inversiones en todo el territorio cordobés.

Se mantienen los beneficios para el campo y la industria

El Presupuesto 2027 también dará continuidad a los incentivos tributarios destinados a sectores estratégicos de la economía provincial.

Se mantendrá la alícuota del 0% de Ingresos Brutos para las actividades agropecuarias e industriales comprendidas en el beneficio.

Con la nueva ley de Promocion Industrial y dando continuidad al programa Impuestos por Inversión, se estimularan nuevos emprendimientos productivos y se promoverán el desarrollo económico en las distintas regiones de la provincia.

Con estas disposiciones, Córdoba busca sostener la competitividad de su entramado productivo y generar condiciones favorables para la inversión y el empleo.

Reducción del Impuesto Automotor para el transporte público

Entre las medidas previstas se encuentra una reducción del 50% del Impuesto Automotor para los vehículos afectados al transporte público de pasajeros, personas con discapacidad, pacientes crónicos, taxis y unidades que prestan servicios mediante plataformas online, de acuerdo con las condiciones que establezca la normativa.

El beneficio apunta a disminuir los costos tributarios de quienes desarrollan estas actividades y acompañar a un sector que también enfrenta las consecuencias del incremento de sus costos operativos.

Prioridad para salud, educación, seguridad y programas sociales

La reducción de impuestos estará acompañada por una política de contención del gasto público, orientada a preservar el equilibrio fiscal y garantizar los servicios esenciales.

Por decisión del gobernador Llaryora, el Presupuesto 2027 priorizará la inversión en salud, educación, seguridad y programas sociales, con especial atención a las necesidades de los sectores más vulnerables.

En materia de infraestructura, la Provincia garantizará los recursos necesarios para finalizar las obras públicas que ya se encuentran en ejecución.

Al mismo tiempo, se aplicará un criterio restrictivo para autorizar el inicio de nuevos proyectos, priorizando aquellos considerados estratégicos y compatibles con la disponibilidad de recursos.

Otra de las decisiones será reducir un 40% la inversión en publicidad oficial, como parte de una política de disminución de los gastos del Estado.

De esta manera, la Provincia buscará sostener las prestaciones públicas y las inversiones prioritarias, al tiempo que profundiza la reducción de la presión tributaria.

Un alivio fiscal de $1,5 billones en un contexto económico complejo

Las nuevas medidas dan continuidad a la política tributaria implementada durante el ejercicio anterior, cuando el Gobierno provincial dispuso una reducción del 30% de Ingresos Brutos para pequeños negocios y disminuciones en el Impuesto Inmobiliario Urbano que alcanzaron a más del 40% de los contribuyentes.

Aquellas decisiones representaron un alivio fiscal estimado en $900.000 millones que permanecieron en manos de los cordobeses.

Con la continuidad de esos beneficios y las nuevas reducciones previstas para 2027, el impacto conjunto de la política tributaria alcanzará los $1,5 billones.

El anuncio se produce en un escenario económico nacional complejo, caracterizado por la retracción de la actividad y las dificultades que atraviesan los principales sectores generadores de empleo.

De acuerdo con el diagnóstico del Gobierno provincial, Córdoba registró el cierre de más de 3.000 establecimientos comerciales y la pérdida de más de 35.000 puestos de trabajo.

A esta situación se suma una caída de la recaudación provincial durante más de diez meses consecutivos, que obligó a profundizar la reducción de gastos en las áreas no esenciales del Estado para preservar el equilibrio fiscal.

Pese a este escenario, la Provincia decidió avanzar con nuevas medidas de alivio tributario para reducir los costos de las familias y las empresas, estimular el consumo y promover la inversión privada.

El Presupuesto 2027 combinará así una menor presión impositiva con la continuidad de las políticas sociales, el sostenimiento de los servicios públicos esenciales y una administración restrictiva de los gastos no prioritarios, sosteniendo la producción y generando nuevas oportunidades de empleo en Córdoba.