Francisco De Rico recibió las llaves de su nueva casa en barrio Oddo. La entrega se realizó en el marco del Programa Municipal de Vivienda, que continúa sumando adjudicaciones en la ciudad.

El acceso a la casa propia tuvo un nuevo capítulo en Marcos Juárez. El martes 24 de noviembre, la Municipalidad concretó la entrega de la vivienda número 268 del Programa Municipal de Vivienda (PRO.MU.VI.).

En esta oportunidad, el adjudicatario fue Francisco De Rico, quien recibió las llaves de su nuevo hogar, ubicado en calle 9 de Julio 1531, en barrio Oddo.

Una nueva vivienda para una familia de Marcos Juárez

La entrega representa una nueva adjudicación dentro de uno de los programas municipales destinados a facilitar el acceso a la vivienda propia.

Con esta incorporación, el PRO.MU.VI. alcanzó las 268 viviendas entregadas, de acuerdo con los datos difundidos por el municipio.