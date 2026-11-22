La institución abrió las puertas de su nueva sede, ubicada en la esquina de Quintana y General Paz. La obra representa un paso importante para continuar fortaleciendo las actividades culturales y educativas en la ciudad.

Marcos Juárez cuenta con un nuevo espacio para el desarrollo cultural. La Biblioteca Popular Lidia Cesanelli inauguró este jueves 19 de noviembre su nuevo edificio, un acontecimiento que marca un capítulo importante en la historia de la institución.

La apertura oficial se realizó a las 19 horas en la intersección de Quintana y General Paz, donde vecinos y referentes de la comunidad acompañaron este momento especial para una entidad que trabaja por acercar la lectura y el conocimiento a la población.

Una obra que se hizo realidad con el acompañamiento de la comunidad

La concreción de la nueva sede es el resultado de un proceso de trabajo sostenido, en el que el compromiso y la colaboración de la comunidad tuvieron un papel fundamental.

Desde la comisión directiva destacaron el acompañamiento recibido para alcanzar este objetivo, que permite a la institución contar con instalaciones renovadas y proyectar nuevas posibilidades para su crecimiento.

La inauguración representa mucho más que la apertura de un edificio: significa contar con un espacio adecuado para continuar desarrollando actividades y propuestas destinadas a diferentes generaciones.

Un espacio para la lectura, la educación y la cultura

Las bibliotecas populares tienen un lugar fundamental en la vida de las comunidades. Son espacios que promueven el acceso a los libros, acompañan los procesos educativos y generan oportunidades de encuentro y participación.

En ese sentido, la nueva sede de la Biblioteca Popular Lidia Cesanelli permitirá seguir fortaleciendo su tarea cultural y educativa en Marcos Juárez, manteniendo vigente su compromiso con la promoción de la lectura y el acceso al conocimiento.

Una nueva etapa para la Biblioteca Lidia Cesanelli

Con las puertas de su nuevo edificio abiertas, la institución comienza una etapa que invita a continuar construyendo proyectos y fortaleciendo el vínculo con los vecinos.

La nueva sede, ubicada en Quintana y General Paz, ya forma parte del patrimonio cultural de Marcos Juárez y representa un logro compartido por quienes acompañaron este proyecto.

Una nueva casa para seguir acercando la cultura, los libros y el conocimiento a toda la comunidad.

La Biblioteca Popular Lidia Cesanelli invita a los vecinos a conocer sus nuevas instalaciones y seguir siendo parte de su historia.