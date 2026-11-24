El próximo 2 de diciembre, el Centro de Convenciones Córdoba será sede de una nueva edición de Emprende+, el encuentro organizado por el Gobierno provincial que reunirá a emprendedores, especialistas y representantes del sector empresarial para compartir experiencias, fortalecer vínculos y generar nuevas oportunidades de negocios.

La actividad comenzará a las 15 horas, con entrada gratuita e inscripción previa, y contará con una agenda de charlas, rondas de negocios y dinámicas de networking orientadas a brindar herramientas para el crecimiento y la profesionalización de los emprendimientos.

La iniciativa es impulsada por Córdoba Emprendedora, a través de la Secretaría General de Hábitat y Desarrollo Emprendedor y la Fundación Banco de Córdoba, como parte de las políticas provinciales de acompañamiento al sector.

La secretaria general de Hábitat y Desarrollo Emprendedor, Laura Jure, destacó la importancia de sostener estos espacios de capacitación y vinculación.

“Volvemos a apostar por otro Emprende+ porque el sector necesita acompañamiento y más oportunidades de profesionalización. Muchas veces emprender es una actividad muy solitaria. Por eso estas jornadas son tan valiosas, porque permiten conectarse con potenciales clientes, proveedores, socios y con personas que atraviesan las mismas dificultades, y por supuesto llevarse nuevas herramientas para seguir potenciando la gestión de cada proyecto”, sostuvo.

Rondas de negocios y nuevas oportunidades

Uno de los principales atractivos de Emprende+ será la posibilidad de establecer contactos comerciales y profesionales mediante distintas actividades de vinculación.

Entre las propuestas se destaca el speed dating, una dinámica de encuentros breves que permitirá a los participantes presentar sus proyectos, intercambiar experiencias y conocer potenciales socios, clientes o proveedores.

También se desarrollará el match de soluciones, un espacio diseñado para conectar las necesidades de los emprendedores con productos, servicios y capacidades que ofrecen otros integrantes del ecosistema.

La programación incluirá, además, rondas de negocios con empresas invitadas y conversatorios a cargo de especialistas, que abordarán los desafíos actuales del mercado y compartirán conocimientos para mejorar la gestión y competitividad de los emprendimientos.

Inscripciones abiertas

La participación será gratuita, aunque los cupos son limitados y se requiere inscripción previa.

Las personas interesadas pueden anotarse a través de emprendemasce.eventbrite.com.ar.

Córdoba Emprendedora acompaña a 25 mil emprendedores

Desde fines de 2020, el Gobierno de Córdoba desarrolla, a través de Córdoba Emprendedora, una política integral de apoyo a quienes impulsan proyectos productivos y comerciales en distintos puntos de la provincia.

El programa ofrece capacitación, mentorías, acceso a financiamiento y espacios de visibilización y vinculación comercial para fortalecer los emprendimientos y acompañar su crecimiento.

Actualmente, Córdoba Emprendedora reúne a una comunidad de 25 mil emprendedores, que acceden a herramientas y oportunidades para profesionalizar sus actividades y potenciar sus negocios.

Más información en cordobaemprendedora.cba.gov.ar.