La billetera digital de la Mutual COYSPU permite acceder a promociones en indumentaria, heladerías, panaderías y bares. Los beneficios varían según el comercio y los días de la semana.

Usar Bimco para pagar puede tener un beneficio extra para el bolsillo. La billetera digital de la Mutual COYSPU presenta una serie de descuentos en comercios de Marcos Juárez que incluyen indumentaria, heladerías, panaderías y bares, con promociones de hasta el 30%.

La propuesta reúne beneficios para quienes buscan aprovechar sus compras cotidianas, salir a tomar algo o disfrutar de un helado durante el fin de semana.

Qué descuentos ofrece Bimco en Marcos Juárez

Las promociones se distribuyen en distintos rubros comerciales y contemplan porcentajes de descuento que varían según el establecimiento.

Indumentaria: hasta un 30% de descuento

Quienes realicen compras de ropa pueden acceder a los siguientes beneficios:

30% de descuento: Génesis Indumentaria y New Concept.

Génesis Indumentaria y New Concept. 15% de descuento: Perfil Indumentaria.

Según la gráfica promocional, estos descuentos están disponibles de lunes a sábados.

Heladerías y panaderías: 20% de descuento

La promoción también incluye comercios del rubro de heladerías y panaderías, con un 20% de descuento en los siguientes establecimientos:

Skay

Mayco

Alpina

La Churre

Melano

El beneficio está previsto para los días viernes, sábados y domingos.

Bares: 20% de descuento durante el fin de semana

Para quienes eligen salir a comer o tomar algo, Bimco ofrece un 20% de descuento en los siguientes bares y establecimientos gastronómicos:

El Viejo Bar

Shetland

Café Racer

Bar Italia

La Fueguina

Dublins

El Registro

La Canti

La Colmena

Al igual que las promociones de heladerías y panaderías, estos descuentos rigen de viernes a domingos, de acuerdo con la información difundida.

Cómo aprovechar los descuentos de Bimco

Las promociones permiten sumar ahorro a distintas compras y consumos en comercios locales. Antes de realizar una operación, es recomendable consultar con el establecimiento las condiciones de aplicación del beneficio, ya que la gráfica no especifica posibles topes de reintegro, montos mínimos ni otras restricciones.

De esta manera, Bimco suma beneficios comerciales a su propuesta de pagos digitales y acerca nuevas alternativas para quienes utilizan la billetera en Marcos Juárez.

Consultá las condiciones de cada promoción en los comercios adheridos y aprovechá los descuentos disponibles.