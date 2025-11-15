Bomberos trabajan para enfriar un silo en la Cooperativa General Paz

Bomberos voluntarios llevan adelante un operativo de enfriamiento en un silo de la Cooperativa General Paz, ubicada sobre la Ruta 9, luego de que se detectara un aumento de temperatura en su interior. La situación está controlada y no hay personas heridas, lo que fue destacado como lo más importante por las autoridades.

Un foco de calor que obligó a intervenir

Desde la cooperativa explicaron que uno de los silos comenzó a “tomar temperatura” y presentaba un leve ardor interno. Por prevención, se inició la extracción del cereal que aún está en óptimas condiciones y se activó el protocolo para evitar que el problema avanzara.

Aseguraron además que la estructura del silo no sufrió daños.

El despliegue de bomberos: agua desde arriba y desde el exterior

Bomberos detallaron que trabajan arrojando agua desde el exterior del silo en los puntos donde se registra mayor calor. También utilizan la escalera hidráulica para enfriar desde la parte superior.

Mientras tanto, el personal de la cooperativa continúa retirando el cereal para reducir la temperatura interna.

Un procedimiento que llevará varias horas

El operativo demandará tiempo, ya que el proceso de enfriamiento debe mantenerse hasta lograr que la temperatura descienda por completo. Bomberos estiman que la labor será extensa, pero remarcaron que la situación está bajo control.