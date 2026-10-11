El viernes 9 de octubre, Coti se presentó en la Sociedad Italiana y puso el broche final a Marcos Juárez Respira Música 2026. GuiaMedia fue media partner del ciclo, que volvió a poner en agenda el valor de los espectáculos y su impacto en la economía local.

La música volvió a ser protagonista en Marcos Juárez. El viernes 9 de octubre, el cantante y compositor Coti llegó a la Sociedad Italiana con su Serenata Tour 2026 para cerrar el ciclo Marcos Juárez Respira Música 2026, una propuesta que reunió espectáculos y abrió el debate sobre el papel de los eventos culturales en el desarrollo de la ciudad.

GuiaMedia fue media partner de Marcos Juárez Respira Música 2026, acompañando la difusión de esta iniciativa y acercando a la comunidad información sobre los espectáculos y su relación con la actividad económica local.

El cierre con Coti fue también una oportunidad para volver sobre una pregunta central: ¿cuánto puede mover la música en vivo en una ciudad como Marcos Juárez?

Coti cerró Marcos Juárez Respira Música en la Sociedad Italiana

El recital del viernes marcó el final de la programación 2026 de Marcos Juárez Respira Música. Coti llegó a la ciudad con un repertorio que combina canciones que forman parte de su trayectoria con nuevas composiciones.

Temas como Antes que ver el sol, Nada fue un error, Otra vez, Tu nombre, 50 horas, Bailemos y Días forman parte de una carrera que consolidó al artista como uno de los referentes del pop rock argentino.

La presentación en la Sociedad Italiana le puso música al cierre de un ciclo que integró la agenda cultural de Marcos Juárez y que, además de ofrecer espectáculos, permite analizar las oportunidades que genera la actividad artística para distintos sectores de la comunidad.

Marcos Juárez Respira Música: la música también mueve la economía

Un espectáculo musical implica mucho más que lo que sucede sobre el escenario. Detrás de cada presentación existe una estructura de producción que involucra artistas, técnicos, sonido, iluminación, logística, seguridad, comunicación y organización.

A esa cadena de trabajo se suma el movimiento que pueden experimentar bares, restaurantes, comercios y otros servicios vinculados con la llegada de espectadores.

Cuando un evento convoca público de otras localidades, también puede generar consumo fuera del espacio donde se realiza el espectáculo. La magnitud de ese impacto depende de factores como la convocatoria, la procedencia de los asistentes y la articulación con los sectores comerciales.

Como ya analizamos en Marcos Juárez Respira Música: la música mueve la economía, los eventos culturales también pueden funcionar como herramientas para dinamizar la actividad local y generar oportunidades de trabajo.

El valor de una agenda de espectáculos para la ciudad

La experiencia de Marcos Juárez Respira Música vuelve a poner sobre la mesa la importancia de sostener una agenda cultural que convoque a distintos públicos durante el año.

La planificación de espectáculos permite organizar recursos, promover el trabajo de productores y proveedores y generar oportunidades para que los comercios locales se sumen a las propuestas.

También abre la posibilidad de fortalecer la identidad de Marcos Juárez como punto de encuentro para actividades culturales y musicales en la región.

Para que ese movimiento tenga continuidad, resulta importante el trabajo conjunto entre productores, empresas, instituciones y comercios, además de la evaluación de los resultados que deja cada evento.

El desafío de transformar la música en oportunidades

Con el recital de Coti en la Sociedad Italiana, Marcos Juárez Respira Música cerró su ciclo 2026 y dejó planteado un tema que trasciende cada presentación: el potencial de los eventos para integrar cultura, producción y desarrollo económico.

La música convoca, genera experiencias compartidas y fortalece la propuesta cultural de una ciudad. Al mismo tiempo, puede movilizar una cadena de actividades que involucra a trabajadores, proveedores y comercios.

El desafío es sostener esa dinámica y convertir cada espectáculo en parte de una estrategia que contribuya al movimiento económico durante todo el año.

Desde su rol como media partner, GuiaMedia acompañó la difusión de Marcos Juárez Respira Música 2026, poniendo en valor una propuesta que permite mirar a los eventos no solo como entretenimiento, sino también como una oportunidad para el desarrollo local.