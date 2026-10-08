El accidente ocurrió en la mano hacia Rosario. El conductor quedó atrapado dentro de la cabina, fue rescatado y trasladado al hospital. El tránsito estuvo interrumpido y hubo importantes demoras.

Un camión volcó en el kilómetro 428 de la Autopista Córdoba-Rosario, en la mano que va hacia Rosario, y quedó atravesado sobre los dos carriles de circulación.

El conductor quedó atrapado

Como consecuencia del vuelco, el conductor quedó atrapado dentro de la cabina del camión. Personal que intervino en el operativo trabajó para poder retirarlo del vehículo.

Una vez rescatado, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, no se informaron mayores detalles sobre su estado de salud.

Trabajaron para liberar la calzada

Luego del rescate del conductor, los equipos continuaron trabajando en el lugar para liberar una mano de la autopista y permitir que los vehículos pudieran volver a circular.

La situación había generado una importante acumulación de vehículos, especialmente entre el lugar del accidente y el puente de Bertotto.

Finalmente, se consiguió liberar una mano de la calzada y los vehículos que habían quedado varados pudieron comenzar a avanzar.