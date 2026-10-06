La Municipalidad de Marcos Juárez mantiene vigente el programa Contribuyente Cumplidor, que permite obtener hasta un 45% de descuento en los impuestos y acceder a opciones de financiación en cuotas sin interés.

Los vecinos de Marcos Juárez que quieran ponerse al día con sus impuestos pueden acceder al beneficio de Contribuyente Cumplidor, una propuesta impulsada por la Municipalidad que ofrece descuentos de hasta el 45% y distintas alternativas para realizar el pago.

La iniciativa busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y brindar opciones de pago adaptadas a las posibilidades de cada contribuyente.

Hasta 45% de descuento en los impuestos

El beneficio de Contribuyente Cumplidor permite acceder a descuentos de hasta el 45% en los impuestos, de acuerdo con las condiciones establecidas por el programa municipal.

La propuesta está dirigida a quienes buscan regularizar o mantener al día sus obligaciones y aprovechar las alternativas disponibles para realizar los pagos.

Todos los medios de pago disponibles

Una de las opciones que ofrece el municipio es la posibilidad de utilizar diferentes medios de pago. Los contribuyentes pueden abonar mediante:

Tarjeta de débito.

Tarjeta de crédito.

Código QR.

Transferencia bancaria.

De esta manera, los vecinos pueden elegir la alternativa que les resulte más conveniente al momento de cancelar sus impuestos.

Se puede pagar en 6 cuotas sin interés

Además de los descuentos, quienes necesiten financiar el pago pueden hacerlo utilizando las tarjetas locales Marcos Juárez, COYSPU y Tu Viaje.

Con estas opciones es posible acceder a 6 cuotas sin interés, facilitando el pago de los impuestos para aquellos contribuyentes que prefieran distribuir el monto en diferentes cuotas.

¿Dónde consultar sobre el beneficio?

La Municipalidad de Marcos Juárez informó que quienes quieran conocer más detalles sobre el beneficio de Contribuyente Cumplidor, las condiciones para acceder a los descuentos y las alternativas de pago pueden acercarse a la Oficina de Gestión de Cobranzas.

También pueden realizar consultas a través de WhatsApp al 3472 437764.

La propuesta busca acompañar a los vecinos de Marcos Juárez y facilitar el cumplimiento de las obligaciones municipales mediante descuentos, diferentes medios de pago y financiación sin interés.

Para tener en cuenta

Si tenés impuestos municipales pendientes o querés conocer si podés acceder al beneficio, podés consultar directamente con la Municipalidad antes de realizar el pago.