El hecho ocurrió cerca de las 16 horas en los galpones ubicados sobre el ingreso de avenida Las Colonias. El foco se originó en un tablero eléctrico y fue controlado antes de la llegada de Bomberos.

Un principio de incendio se registró este miércoles cerca de las 16 horas en los galpones de Agro Sudeste, ubicados sobre el ingreso de avenida Las Colonias, pasando el mástil, en Marcos Juárez, Córdoba.

El episodio se originó en un tablero eléctrico dentro de las instalaciones. De acuerdo con la información brindada por Bomberos Voluntarios, la situación ya había sido controlada cuando arribó la dotación.

Bomberos acudió por prevención

Ante la alarma, una dotación de Bomberos Voluntarios se dirigió hasta los galpones de Agro Sudeste para verificar la situación y prevenir cualquier eventualidad.

Al llegar, el principio de incendio ya había sido controlado en el lugar, por lo que no fue necesaria una intervención de los bomberos.

Dos operarios fueron trasladados por precaución

Durante el episodio, dos operarios inhalaron algo de humo, por lo que fueron trasladados para recibir atención médica.

Según se informó, el traslado se realizó de manera preventiva y ambos trabajadores se encontraban bien, sin consecuencias de gravedad.

El fuego no pasó a mayores

El principio de incendio quedó limitado al tablero eléctrico donde se originó, sin que se registraran daños mayores en las instalaciones.

La situación pudo ser controlada rápidamente y Bomberos permaneció en el lugar para verificar que no existiera riesgo de propagación.

El episodio generó preocupación entre quienes se encontraban en el establecimiento, aunque finalmente no pasó a mayores.