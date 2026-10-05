La jornada se realizó en las instalaciones del Centro Cívico de Marcos Juárez y reunió a personas mayores, familias e instituciones en una propuesta que combinó arte, participación y encuentro comunitario. Tres propuestas de la ciudad obtuvieron los primeros puestos.

En Marcos Juárez, Córdoba, se llevó adelante una nueva jornada de “Grandes Talentos”, una iniciativa destinada a personas mayores de 55 años que busca reconocer sus capacidades, experiencias y expresiones artísticas.

La actividad tuvo como escenario las instalaciones del Centro Cívico de Marcos Juárez, donde participantes de distintas instituciones y organizaciones de la ciudad compartieron sus propuestas frente a familiares, vecinos, autoridades y un jurado vinculado al arte y la cultura.

La jornada permitió además visibilizar el trabajo que se desarrolla en los diferentes talleres y espacios comunitarios destinados a las personas mayores.

Tres propuestas de Marcos Juárez ocuparon los primeros puestos

La participación de Marcos Juárez tuvo un resultado destacado. Tres propuestas locales quedaron entre las primeras posiciones de esta instancia de Grandes Talentos.

El primer puesto fue para el Taller de Tango del Centro de Jubilados y Pensionados de Marcos Juárez “Abrazando Identidad”, que presentó la propuesta artística “El Bodegón”, bajo la dirección de Patricio Barrios.

El segundo puesto correspondió al Estudio La Verdadera Compañía, dirigido por Gabriela Fidelibus, que representó al Taller Protegido CECAL con la propuesta “Concierto de Castañuelas”.

En el tercer puesto quedó el Taller de Canto Coral del Centro de Jubilados y Pensionados de Marcos Juárez “Abuelos Soñadores”, dirigido por Julieta Biaggiotti.

Los resultados permitieron destacar a diferentes instituciones de la ciudad y poner en escena el trabajo artístico y colectivo que sus integrantes desarrollan durante el año.

¿Qué es “Grandes Talentos”?

“Grandes Talentos” es una propuesta dirigida a personas mayores de 55 años, que las invita a compartir sus habilidades y representar a la institución, organización o espacio comunitario al que pertenecen.

La iniciativa contempla diferentes expresiones artísticas y culturales, entre ellas canto, danza, folklore, tango, teatro, poesía y humor.

El objetivo es reconocer y poner en valor los talentos de las personas mayores, fortalecer los vínculos comunitarios y generar espacios de encuentro, participación y expresión.

El programa se desarrolla en articulación con “La Noche de los CPC” en Córdoba Capital y “La Noche de los Centros Cívicos” en el interior provincial.

Un jurado con trayectoria en arte y cultura

Las distintas presentaciones fueron evaluadas por un jurado integrado por profesionales con amplia trayectoria en diferentes disciplinas artísticas.

Entre sus integrantes estuvo Silvana Vergili, profesora nacional de Música, con estudios de canto lírico en el Instituto de Música de la Universidad Nacional de Rosario. Es docente jubilada, integrante del Coro Polifónico Municipal y profesora particular de canto popular.

También formó parte del jurado Susana Nieri, artista audiovisual, directora, productora y guionista de cine y teatro, fotógrafa profesional, docente y gestora cultural. Cuenta con más de 30 años de trayectoria y desde 2006 desarrolla una carrera cinematográfica, participando en distintos proyectos audiovisuales en Marcos Juárez.

El jurado se completó con Claudia Van Zandweghe, actriz, directora, puestista y docente teatral, egresada de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático de Buenos Aires.

Van Zandweghe cuenta con más de tres décadas de trayectoria y más de 25 puestas en escena realizadas en Buenos Aires, Rosario, Marcos Juárez y Monte Buey. Actualmente dirige la Compañía de Teatro Miguel Ángel Daga, es profesora del Taller de Teatro Municipal de Monte Buey, profesora de Teatro del Centro de Jubilados de Marcos Juárez y directora de Producción y Eventos de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Marcos Juárez.

Autoridades acompañaron la jornada en Marcos Juárez

La actividad contó con la presencia de autoridades, integrantes de instituciones y equipos de trabajo de la comunidad.

Entre las autoridades presentes estuvieron Marcos Rojas, secretario de Administración de la Secretaría de Gestión, y Agustina Defago, directora de Jurisdicción y Control de Gestión de la Secretaría de Administración de la SG.

También participó Paula Córdoba, directora del Centro Cívico de Marcos Juárez, quien dirigió unas palabras a los presentes durante la jornada.

La presencia de representantes institucionales acompañó una propuesta que tuvo como eje el encuentro entre las personas mayores, las organizaciones y la comunidad.

Cuándo continúa “Grandes Talentos”

La jornada realizada en Marcos Juárez forma parte de un cronograma provincial que continuará durante noviembre en distintas localidades de Córdoba.

Las próximas fechas previstas son:

Viernes 2: Marcos Juárez y Río Tercero.

Marcos Juárez y Río Tercero. Viernes 9: Bell Ville, Cruz del Eje y Río Tercero.

Bell Ville, Cruz del Eje y Río Tercero. Viernes 16: San Francisco, Villa María, Laboulaye, Río Tercero y Río Cuarto.

La propuesta tendrá su instancia final el 27 de noviembre, cuando se realizará la gran final en el Teatro Real de Córdoba.

Una propuesta que pone en valor a las personas mayores

Más allá de la competencia, “Grandes Talentos” busca generar espacios donde las personas mayores puedan expresarse, compartir sus experiencias y continuar siendo protagonistas de la vida comunitaria.

En Marcos Juárez, la jornada permitió reunir a instituciones, familias y vecinos alrededor del arte y la cultura, además de reconocer el trabajo de quienes participan durante todo el año en los distintos talleres.

El primer puesto de Abrazando Identidad, el segundo lugar obtenido por la propuesta que representó al Taller Protegido CECAL y el tercer puesto de Abuelos Soñadores dejaron a Marcos Juárez con una destacada participación en esta propuesta provincial.