Tenés un buen producto, hacés sorteos, respondés mensajes, subís contenido casi todos los días… pero las ventas no llegan. Sentís que estás haciendo todo lo que hay que hacer, y aún así no ves resultados.

¿Te pasó?

No sos el único. Y no es que estés haciendo todo mal. El problema suele ser otro: estás trabajando sin una estrategia clara.

La mayoría de los emprendedores, comerciantes y profesionales independientes que hoy usan redes sociales, cometen los mismos errores sin darse cuenta: le hablan a cualquiera, pagan campañas sin segmentar, suben contenido que entretiene pero no convierte. Y eso genera frustración, desgaste… y cero ventas.

Porque tus redes no están diseñadas para atraer a tu cliente ideal ni para generar confianza.

Tener vistas no es vender.

Tener seguidores no es vender.

Hacer sorteos no es vender.

Pagar campañas sin estrategia, tampoco.