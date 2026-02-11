Car Wash es el primer lavadero móvil en Marcos Juárez. Alejandro Rodríguez impulsa este servicio a domicilio que combina comodidad, empleo local e innovación en la ciudad.

Una idea que nació para hacer algo distinto en la ciudad

En Marcos Juárez ya funciona Car Wash Servicio de Lavado de Autos, el primer y único lavadero móvil de la ciudad. El emprendimiento es encabezado por Alejandro Rodríguez, quien decidió apostar por un servicio que hasta ahora no existía en la localidad.

La idea surgió de manera directa. “Hace aproximadamente 15 días me desperté y dije: quiero hacer algo que no hay en la ciudad. Y se me ocurrió un lavadero móvil”, cuenta Alejandro.

No fue una decisión gradual. Vendió su auto, compró un móvil y adquirió todos los equipos necesarios antes de comenzar. “Compramos todo y arrancamos. No fuimos comprando a medida que trabajábamos”, explica.

Así comenzó a funcionar el lavadero móvil en Marcos Juárez, un servicio que se traslada hasta la casa o el lugar de trabajo del cliente y realiza el lavado completo del vehículo en el lugar.

Un complemento al trabajo en espacios verdes

Alejandro ya era conocido en la ciudad por su empresa de podas en altura y mantenimiento de jardines, “Jardines y Parque”. El nuevo proyecto no surgió por una urgencia económica, sino por iniciativa.

“No fue una cuestión económica. Fue hacer algo que no había en la ciudad”, afirma.

Sin embargo, Car Wash también cumple una función estratégica: sostener el empleo de su equipo durante el invierno, cuando baja la actividad en espacios verdes. “Cuando afloja un poco la poda en altura, los pasamos a la parte del lavado para no dejarlos sin trabajo”, señala.

Actualmente el área de lavado ya cuenta con un equipo propio, incluyendo dos trabajadoras que forman parte estable del servicio. Y anticipa que el proyecto puede crecer: “No va a alcanzar un solo lavadero móvil”.

Servicio a domicilio y ahorro de tiempo

El diferencial de Car Wash, el lavadero móvil en Marcos Juárez, es la comodidad. El cliente no necesita trasladar su vehículo a un local fijo.

Alejandro detectó que muchas personas no disponen de tiempo. “Hay gente que llega a su casa al mediodía, busca a los chicos en la escuela y vuelve al trabajo. En ese tiempo nosotros lavamos el vehículo”, explica.

El tiempo estimado de lavado es de entre 40 minutos y una hora, dependiendo del estado del auto o camioneta. Si presenta barro o mayor suciedad, puede extenderse.

Los valores son similares a los de un lavadero tradicional en la ciudad:

Auto: $30.000

Camioneta: $35.000

“Es casi el mismo costo que un lavadero común, pero con la comodidad de que nosotros vamos”, detalla.

De la idea al respaldo de proveedores y asesores

Cuando tomó la decisión, Alejandro acudió a proveedores locales para equiparse. “Fui a una casa de venta de maquinaria y dije: voy a poner un lavadero móvil. ¿Creés que va a andar? Yo sé que va a andar”, recuerda.

También consultó a su contador, Edgardo . “Me preguntó si había sacado los costos. Le dije que no, pero que sabía que iba a funcionar. Y me respondió: metele para adelante”.

El apoyo fue importante, pero la convicción personal fue determinante. Hoy, la mayoría de los clientes llega por recomendación. “No salí a buscar clientes. Gracias a Dios, llaman por recomendaciones”, sostiene.

El rastrojero modelo 70, parte de la identidad

El servicio de Car Wash se realiza con un rastrojero modelo 1970, en muy buen estado de conservación, que llama la atención en las calles de Marcos Juárez.

La elección fue casi casual. Alejandro buscaba una F100, pero terminó encontrándose con dos rastrojeros en un galpón. “Había uno rojo y otro celeste. Mi señora dijo: este”, recuerda.

El vehículo está equipado con todas las herramientas necesarias para el lavado y hasta cuenta con una matera automática. “La prendés a la mañana, regula la temperatura y apretando un pulsador sale el agua sola”, explica.

El rastrojero no solo cumple una función operativa, sino que también refuerza la identidad de Car Wash y genera consultas en la vía pública.

Animarse a emprender en Marcos Juárez

Alejandro insiste en que el proyecto no nació por necesidad, sino por decisión. “Esto es animarse. A veces uno por miedo no se arriesga”, reflexiona.

Su mente hoy está dividida entre la jardinería y Car Wash, pero con un objetivo claro: consolidar el servicio y ampliar el equipo.

Car Wash, el único lavadero móvil en Marcos Juárez, ya está en marcha y suma una nueva alternativa para los vecinos que buscan practicidad sin resignar calidad. En una ciudad que sigue creciendo, las propuestas innovadoras encuentran su lugar cuando alguien decide dar el paso.