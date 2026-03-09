El cierre del Sanatorio Privado del Sudeste en Marcos Juárez fue confirmado oficialmente y genera preocupación en el sistema sanitario local. La institución dejará de prestar servicios desde el 1° de abril tras meses de crisis económica, conflicto edilicio y negociaciones sin resultados.

El cierre del Sanatorio Privado del Sudeste en Marcos Juárez fue confirmado oficialmente mediante un comunicado difundido el 7 de marzo de 2026. La institución informó que cesará sus actividades prestacionales y cerrará definitivamente sus puertas el 1° de abril.

Desde el sanatorio explicaron que durante más de diez meses se realizaron gestiones ante PAMI y autoridades municipales, provinciales y nacionales, sin obtener respuestas que permitieran garantizar la continuidad del establecimiento.

La noticia genera fuerte preocupación en el sistema sanitario local, ya que el sanatorio fue durante décadas uno de los principales prestadores privados de salud de la ciudad y la región del sudeste de Córdoba.

Una crisis que ya se advertía desde 2024

La situación del Sanatorio Sudeste no surgió de manera repentina. Desde hace más de un año ya existían señales de alerta sobre el conflicto con PAMI.

En 2024, el propio sanatorio advertía que peligraba la internación de afiliados de PAMI en Marcos Juárez, debido a la falta de actualización en los valores de las prestaciones médicas.

En ese momento, directivos del establecimiento señalaban que el convenio con la obra social se había vuelto económicamente insostenible y advertían que la ciudad no tenía capacidad suficiente para absorber la demanda de internaciones si el servicio se interrumpía.

Más de 5.500 afiliados de PAMI afectados

El cierre del sanatorio impacta directamente en alrededor de 5.500 afiliados de PAMI en Marcos Juárez, que hasta ahora utilizaban ese centro médico para consultas, prácticas médicas e internaciones.

Hasta hace pocas semanas, la atención estaba garantizada hasta el 30 de marzo, mientras continuaban negociaciones para evitar una ruptura definitiva.

Según se había informado en ese momento:

las consultas con médico de cabecera seguían funcionando

las internaciones continuaban activas

no se habían suspendido prestaciones médicas

Sin embargo, el anuncio del cierre definitivo cambia completamente el escenario sanitario en la ciudad.

Los dos motivos que llevaron al cierre del sanatorio

En el comunicado oficial difundido a la comunidad, el Sanatorio Privado del Sudeste explicó que la crisis se volvió insostenible por dos factores principales.

Desfasaje arancelario con PAMI

El primero es el desfasaje arancelario, que según la institución impide cubrir los costos básicos de funcionamiento.

Los responsables del sanatorio sostienen que los valores pagados por las prestaciones no se actualizaron de manera acorde al aumento de los costos médicos, lo que generó un fuerte desequilibrio económico.

Problemas con el edificio

El segundo factor es la situación del inmueble donde funciona el sanatorio, ya que existe una demanda de desalojo que complica cualquier posibilidad de continuidad futura.

Qué pasará con internaciones y cirugías

Uno de los puntos más delicados es la atención de segundo nivel, que incluye internaciones, cirugías y prácticas médicas complejas.

En distintos análisis previos del sistema sanitario local se mencionaba que, si el sanatorio dejaba de funcionar como prestador, algunos pacientes podrían ser derivados a centros médicos de otras ciudades.

Esto implicaría traslados de decenas de kilómetros para muchos pacientes, especialmente adultos mayores.

Además, especialistas advierten que el Hospital Abel Ayerza de Marcos Juárez no tiene capacidad suficiente para absorber toda la demanda sanitaria que dejaría el sanatorio, lo que podría generar presión sobre el sistema público de salud.

Qué significa este cierre para Marcos Juárez

El cierre del Sanatorio Privado del Sudeste marca uno de los cambios más importantes en el sistema sanitario de Marcos Juárez en los últimos años.

Durante décadas, la institución fue un actor clave en la atención médica local, brindando:

consultas clínicas

internaciones

cirugías

atención para obras sociales y PAMI

Su salida del sistema obliga ahora a reorganizar la red de atención médica en toda la ciudad y la región.

Comunicado oficial completo del Sanatorio Privado del Sudeste

A continuación, el comunicado difundido oficialmente por la institución:

COMUNICADO DE PRENSA: Situación Sanatorio Privado del Sudeste

Marcos Juárez, 7 de marzo de 2026

Ante la situación de público conocimiento que afecta al sistema sanitario de nuestra ciudad, el Sanatorio Privado del Sudeste informa a la comunidad la penosa decisión de cesar sus actividades prestacionales y proceder al cierre definitivo.

A pesar de las intensas gestiones realizadas durante más de 10 meses ante PAMI y autoridades municipales, provinciales y nacionales, no se ha obtenido una respuesta que permita la viabilidad de la institución.

Esta crisis se fundamenta en dos puntos que llegaron a ser asfixiantes:

• Desfasaje Arancelario: la falta de una actualización acorde de los aranceles por parte de PAMI, que impide cubrir los costos operativos mínimos.

• Situación Edilicia: la demanda de desalojo del inmueble donde funciona el sanatorio que imposibilita a futuro la continuidad de la prestación de servicios.

Habiendo agotado todas las instancias de diálogo y búsqueda de soluciones para evitar el impacto sanitario en la población y en el personal de la institución, comunicamos oficialmente que a partir del 1° de abril del corriente año, el Sanatorio Privado del Sudeste cerrará sus puertas.

Lamentamos profundamente llegar a esta situación tras tantos años de servicio y agradecemos a la comunidad por el acompañamiento y la confianza depositada y a todo el personal por su compromiso incansable.

Un mes clave para reorganizar la atención médica

Con el cierre previsto para el 1° de abril de 2026, las próximas semanas serán determinantes para definir cómo se reorganizará la atención médica en Marcos Juárez.

Autoridades sanitarias, prestadores privados y organismos vinculados al sistema deberán encontrar alternativas para garantizar la continuidad de las prestaciones médicas.

Mientras tanto, 5.500 afiliados de PAMI y miles de vecinos de la ciudad esperan respuestas concretas en medio de una de las situaciones sanitarias más delicadas que enfrenta Marcos Juárez en los últimos años.