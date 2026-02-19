Más de 5.500 afiliados esperan definiciones sobre la continuidad del convenio. El sanatorio confirmó atención normal hasta fin de marzo, pero el conflicto sigue abierto.

La atención a afiliados de PAMI en el Sanatorio Sudeste de Marcos Juárez continúa con normalidad hasta el 30 de marzo. Ese es el dato confirmado.

Pero detrás de esa garantía temporal hay una negociación compleja que podría redefinir el esquema sanitario local para más de 5.500 afiliados.

El conflicto no está cerrado. Solo está en pausa.

Un problema económico que se fue acumulando

El eje de la discusión es financiero.

Fuentes vinculadas al sanatorio sostienen que el sistema de pago por cápita no se actualizó en proporción al incremento de costos médicos, insumos, tecnología y salarios. La ecuación, aseguran, se volvió difícil de sostener.

Desde PAMI, en cambio, plantean que no existen partidas extraordinarias para otorgar incrementos por fuera del esquema nacional y encuadran la situación como una cuestión contractual que debe resolverse dentro de parámetros establecidos, ademas plantean que es una problemática interna que incluye hasta un pedido de desalojo por los dueños del edificio, y que no es un conflicto de pami si no que tiene que ver con la srl del sudeste con los propietarios del edificio.

No se trata de una interrupción abrupta.

Se trata de un modelo que llegó a un punto de tensión también por que en el medio socios quieren vender el edificio y otros aparentemente no quieren comprar, todo un entuerto.

Qué está garantizado hoy en Marcos Juárez

Hasta el 30 de marzo:

La atención con médico de cabecera funciona normalmente.

Las internaciones continúan activas.

No hay suspensión de prestaciones.

Ese dato aporta tranquilidad inmediata, pero no despeja el interrogante central: qué pasará a partir de abril si no hay acuerdo.

Internaciones: el punto más sensible

El mayor riesgo no está en las consultas ambulatorias, sino en el segundo nivel de atención: internaciones, cirugías y prácticas de mayor complejidad.

Si el convenio no se renueva o readecúa, los afiliados podrían ser derivados a otras ciudades como:

Monte Buey

Bell Ville

Villa María

Para muchos adultos mayores, esto implica no solo un traslado, sino un cambio en su red de contención médica y familiar.

Reunión clave en Córdoba

En las próximas horas podría concretarse una reunión de cúpulas en la ciudad de Córdoba.

Ese encuentro será determinante para definir si el convenio entre PAMI y el Sanatorio Sudeste en Marcos Juárez continúa, se prorroga o se reestructura.

Algunos sectores mencionan incluso la posibilidad de un nuevo prestador en la ciudad, aunque esa alternativa hoy aparece como compleja y de difícil implementación inmediata.

Más que un conflicto puntual

En ciudades intermedias como Marcos Juárez, donde el Sanatorio Sudeste cumple un rol central, cualquier modificación en su vínculo con PAMI tiene impacto directo en la comunidad.

No se trata solo de números.

Se trata de previsibilidad para miles de afiliados que dependen de una atención cercana y que terminará colapsando el sistema de salud directo en el hospital Abel Ayerza.

Marzo, el mes que definirá el escenario

Hoy la atención está garantizada.

Eso es un hecho.

Pero el conflicto de fondo sigue abierto. Y marzo será el mes decisivo para saber si el esquema actual se sostiene o si el sistema deberá reorganizarse.

Mientras tanto, 5.500 afiliados de PAMI en Marcos Juárez esperan una definición que aporte certezas en un contexto que, por ahora, sigue siendo complejo.