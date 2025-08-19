El accidente en el kilómetro 420

Durante la mañana de este martes, alrededor de las 7:30, se registró un accidente de tránsito en la autopista, a la altura del kilómetro 420. El siniestro involucró a un automóvil y a un camión.

El estado del conductor

Al llegar al lugar, los bomberos encontraron al único ocupante del vehículo menor fuera del rodado y sin heridas visibles. El conductor relató lo sucedido y, de manera preventiva, fue trasladado al hospital local para una revisión médica más completa.

El camión no permaneció en el lugar

Según se informó, el camión involucrado en la colisión no fue hallado en la escena cuando arribaron los equipos de emergencia.

Intervención de bomberos

El operativo demandó la presencia de 4 unidades y 21 bomberos, quienes trabajaron para asistir al conductor y garantizar la seguridad vial. Tras la intervención, la calzada fue liberada y el tránsito retomó su normalidad.