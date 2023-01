La Secretaría de Ambiente, dependiente del Ministerio de Coordinación, les recuerda a los turistas que deseen visitar las zonas de montaña conformadas por el Macizo Los Gigantes y los cerros Champaquí y Uritorco, que deben realizar el registro de su visita tanto al ascender como al descender.

La Secretaría dispone de una plataforma digital a la que el visitante de estas Zonas de Riesgo puede acceder escaneando el código QR emplazado en la cartelería ubicada en los diferentes ingresos o a través de la web registrozonaderiesgo.cba.gov.ar.

La plataforma consta de una Declaración Jurada (Ley 9856 de «Registro Provincial de Visitantes en Zonas de Riesgo» / Decreto 1525/12 y modificatorias) que hay que completar con datos personales tales como edad, teléfono de contacto y domicilio; de salud como antecedentes de enfermedades, peso, altura y medicamentos que consume, entre otros; e información importante como lo son el horario y puesto previstos para el regreso.

Con la información obtenida, el Gobierno de Córdoba puede cuidar la salud e integridad física de los visitantes en caso de incidentes y, a su vez, realizar la gestión de estos espacios y obtener datos importantes para informes estadísticos.

Recomendaciones para acceder a las Zonas de Riesgo

Estas zonas son denominadas “de riesgo” ya que en estos sitios en poco tiempo pueden suceder cambios bruscos y repentinos de las condiciones climáticas como: descenso de temperatura con gran amplitud térmica, presencia de neblina, tormentas con gran cantidad de caída de agua, granizo, descargas eléctricas, fuertes vientos, heladas o incluso nevadas.

Además, presentan una dificultad topográfica importante, son zonas agrestes, con profundas quebradas y con diferentes grados de dificultad en su ascenso. No cumplir con mínimas condiciones de seguridad para ascender puede producir situaciones de riesgo para la salud de las personas.

• Antes de ascender verifique las condiciones climáticas. Evite subir con pronósticos meteorológicos adversos.

• Complete la Declaración Jurada a través de registrozonaderiesgo.cba.gov.ar.

• Lleve el equipamiento necesario: calzado e indumentaria especial para este tipo de actividad en áreas montañosas.

• Transite acompañado de un guía habilitado.

• En caso de presencia de neblina durante la caminata no avance y quédese en el lugar.

• Cumpla con las indicaciones de guías y encargados de los puestos de registros.

• Programe su regreso antes que oscurezca. Manejarse con la luz del día disminuye el riesgo de extravío.

• Lleve agua para hidratarse.

• Disfrute del lugar y de su naturaleza sin generar daños: no arroje basura; está prohibido circular con vehículos fuera de los caminos; no prenda fuego, ni pinte las piedras; no moleste a la fauna silvestre, ni ingrese con mascotas; está prohibido cazar y pescar; está prohibido el uso de drones; no dañe la flora, no extraiga vegetación; no dañe la cartelería; acampe sólo en lugares habilitados.

Puestos oficiales Zonas de Riesgo

Por ley provincial, Córdoba tiene definidos siete puestos oficiales para ingresar a las denominadas Zonas de Riesgo: cinco ingresos para ascender al Cerro Champaquí (Mal Paso, Los Hornillos, Los Molles, Villa Yacanto, Villa Alpina); un ingreso autorizado para ingresar al Macizo Los Gigantes (Puesto Casas Nuevas) y un único acceso al Cerro Uritorco.

Números importantes ante emergencias

Cerro Champaquí

Punto de registro Los Molles

Bomberos Voluntarios Villa de las Rosas 3544 494401

Punto de registro Villa Alpina

Santa Rosa de Calamuchita: 351 3913856

Bomberos Voluntarios de Villa Berna 3513 033966

Punto de registro Villa Yacanto

Bomberos Voluntarios de Yacanto de Calamuchita 3546 485050

Punto de registro Mal Paso

Bomberos Voluntarios de Mina Clavero 3544 472365

Punto de registro Los Hornillos

Bomberos Voluntarios de Los Hornillos 3544 499117

Macizo Los Gigantes

Bomberos Voluntarios de Tanti 3541 498650

Cerro Uritorco

Bomberos Voluntarios de Capilla del Monte 3548 481448

Fuente: Prensa Gobierno de Córdoba