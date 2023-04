Existen varias medidas que puedes tomar para evitar recibir llamadas publicitarias en tu celular, si querés dejar de recibir llamadas publicitarias, registrá tu teléfono fijo o celular.

El Registro Nacional No Llame reúne los números telefónicos de las personas que no quieren recibir llamadas publicitarias.

Las empresas de publicidad y marketing telefónico, antes de ofrecer bienes o servicios, están obligadas a consultar el Registro Nacional No Llame.

Regístrate en el Registro Nacional No Llame: https://nollame.aaip.gob.ar/index.html

Además se puede implementar lo siguiente:

Bloquea los números de teléfono: Si recibes llamadas de un número en particular, puedes bloquearlo en tu celular para que no te puedan llamar de nuevo desde ese número.

No compartas tu número de teléfono: Evita compartir tu número de teléfono en sitios web, formularios o redes sociales, a menos que sea necesario.

No contestes llamadas de números desconocidos: Si no reconoces el número que está llamando, no contestes la llamada. Si es importante, dejarán un mensaje de voz.