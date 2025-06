El gobernador Martín Llaryora ratificó la vigencia de las políticas públicas para la primera infancia y anunció el fortalecimiento del programa provincial de Salas Cuna con una inversión de 600 millones de pesos, beneficiando a 18 mil niños y niñas de toda la provincia que asisten a estos espacios.

A su vez, se destinarán otros 600 millones a la capacitación del personal que allí trabaja y la compra de material didáctico.

“Las Salas Cuna están donde muchos no están. Nos cortaron todos los fondos y tengo la tranquilidad en el alma y en el corazón de que nosotros no restringimos absolutamente ningún fondo. Es más, hemos ampliado fondos no solo para cuidar a nuestros niños. Hemos aumentado el PAICOR, no sacamos el boleto educativo y hemos ayudado inclusive a las fundaciones de discapacidad. Cuidamos a los que menos tienen y por eso Córdoba no para, porque tiene corazón” aseguró el gobernador.

Llaryora añadió luego que “Córdoba no para no solo por sus obras y su infraestructura, Córdoba sigue creciendo por programas como este. De nada serviría que tengamos rutas si nuestros niños no tienen alimento. De nada serviría que hiciéramos puentes si nuestros niños no tienen salud”.

El mandatario pronunció el anuncio en el cierre del encuentro de mujeres y familias de Salas Cunas y Centros Infantiles, del que participaron unas 2000 personas, y donde se presentaron los lineamientos centrales del plan denominado “MIPI”, el primer programa de prevención en salud destinado a niños y niñas de 45 días a 3 años pensado para promover buenos hábitos desde edad muy temprana.

La ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, agradeció la presencia del gobernador en el evento y remarcó el compromiso político que tiene la provincia de Córdoba con las políticas de primera infancia: “Este modelo de gobierno lo concebimos con la gente adentro. Es un modelo que cierra con humanidad, con un sistema de salud funcionando, cuando brindamos boleto educativo”.

En continuidad, sostuvo que el programa Sala Cuna pretende abarcar hasta fin de año a 18 mil niños que concurrirán a las distintas salas de la provincia de Córdoba.

“Nos permite hacer verdaderas políticas de prevención en materia de salud”, indicó Montero.

Por su parte, su par de Salud, Ricardo Pieckenstainer, explicó que “en las Salas Cuna comienza la salud de nuestros niños, el bienestar de ellos, con gente saludable. Desde la Provincia trabajamos para que la salud incluya y llegue a todas las personas, para que nadie se quede afuera y todos estén dentro del sistema de salud”.

El MIPI es un programa con foco en la prevención en salud para las primeras etapas de la vida y va en línea con el fortalecimiento de la red de Salas Cunas, que están por cumplir una década de vigencia en los barrios, revalorizando su tarea territorial.

Se implementará con referentes de esta instituciones e incluye un completo plan de trabajo, guía pedagógica y fascículos con actividades para trabajar con las familias.

A su vez, llegará al interior provincial a través de la red de Salas Cuna, que alcanza un total aproximado de 500 espacios.

“Hoy las salas cunas, en medio de la crisis y de esta difícil situación, no ajustamos, sino que las fortalecemos porque queremos que cada uno de esos cordobesitos que están en nuestros queridos barrios tengan la mejor atención. Y por eso hoy presentamos un nuevo programa, el MIPI, para que ninguno de esos chicos viva en el interior profundo o viva en la capital se quede sin un programa de salud preventivo” concluyó diciendo el Gobernador.

Estuvieron presentes, además, la Secretaria de Coordinación y Fortalecimiento Familiar, María Eugenia Pomazán; y la Directora General de Salas Cuna y Centros de Desarrollo Infantil, Inés Zinny; además de representantes de la Asociación Civil de Jardines Maternales y de la cámara que agrupa a estas instituciones de gestión privada, entre otros.

MIPI

Mi Primer Programa de Salud busca promover hábitos saludables en niños y niñas de 45 días a 3 años de edad que asisten a los espacios de primera infancia de gestión directa y en co-gestión del Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la entrega de un pack de material didáctico.

Contempla actividades educativas y lúdicas para trabajar en la sala y junto con la familias y se estructura en seis módulos temáticos para desarrollar cada uno durante un mes.

El cronograma de trabajo comienza en junio con el tema del “Lavado de manos”.

En julio abordarán la importancia de la “Vacunación”, en tanto que en agosto será el turno de “Juego y recreación”.

Para septiembre está previsto “Salud Bucal”, octubre llega con “Alimentación saludable” y concluye en noviembre con información y consejos sobre “Hidratación y cuidado del sol”.

Cada módulo incluye además un regalo sorpresa para los niños y sus familias, para favorecer la interacción y la asimilación del tema.

El objetivo es que al final del programa, toda la comunidad de estas instituciones, es decir los chicos y sus familias junto con las cuidadoras, hayan incorporado importante información sobre el bienestar y hábitos de salud y cuidado integral.

Tanto las guías pedagógicas para las educadoras como los fascículos coleccionables con actividades para trabajar cada familia en el hogar fueron elaborados y diseñados por los equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Humano, con el asesoramiento y validación de las doctoras María Eugenia Peisino y de Marina Ávila, ambas de vasta experiencia en medicina familiar y salud pública.

Una fiesta bien inclusiva

El encuentro tuvo el tono de una fiesta y comenzó con un sabroso “Pasillo gastronómico” al aire libre, donde seis instituciones que cuentan con apoyo del Fondo Provincial de Inclusión Social para Personas con Discapacidad que gestiona el Ministerio de Desarrollo Humano ofrecían sus probadas especialidades.

Participaron la Fundación Enlaces (de Villa Carlos Paz) que sirvió alfajores, la Fundación Espacios (Alta Gracia) que ofreció bocaditos dulces y salados. Desde Río Cuarto llegó la Cooperativa Codauquen con su menú de dulzuras; la Cooperativa Corazones Unidos (Jesús María) sirvió sus ya famosos pastelitos y la Fundación Luciérnagas fue muy elogiada también por los sandwiches.

La música, los malabares, la batucada y las destrezas circenses estuvieron a cargo de la troupe de Okapuka, y el Mago Willy desafió con humor la imaginación de todos con su show de trucos e ilusiones.

El gobernador destacó que la Provincia “no cortó los fondos para la discapacidad, sino que los amplió” e invitó a contratar en eventos a estas organizaciones para prestar los servicios de catering.

Paola Heredia, presidenta de la Cooperativa Inclusiva Luciérnagas Serranas de La Falda, explicó que durante el evento ofrecieron un servicio de catering con 2500 sándwiches y valoró que “con el fondo de discapacidad pudimos adquirir suministros y estar a la altura de los eventos. Es importante que la Provincia nos dé la oportunidad y podamos demostrar esto, que estamos a la altura de otras empresas de catering”.

Por su parte, Irina Escudero, de la Fundación Enlace de Carlos Paz, ofrecieron sus 1000 alfajores artesanales y destacó que “esta es una gran oportunidad, y gracias al apoyo del Ministerio de Desarrollo Humano pudimos adquirir muchos elementos necesarios para la producción de nuestros productos. Todo lo que hicimos hoy se agotó en media hora. Esto nos impulsa a seguir creciendo”.