La Municipalidad de Marcos Juárez lanzó un nuevo llamado a concurso de precios con el objetivo de avanzar en obras clave dentro del Polo Educativo. El anuncio se formalizó mediante el Decreto N° 236/2025.
¿En qué consiste la obra?
El trabajo previsto contempla la provisión de mano de obra, materiales, herramientas, equipamiento y seguro para realizar tareas de albañilería en sectores fundamentales del complejo:
- Cocina
- Comedor
- Baños
- Biblioteca
Se trata de mejoras orientadas a optimizar los espacios de uso diario en este importante centro educativo.
Presupuesto y fecha de apertura
El presupuesto oficial asignado para la ejecución del proyecto asciende a $48.976.858,99 (IVA incluido).
La apertura de sobres será el próximo 16 de septiembre de 2025 a las 10:00 horas.
¿Dónde obtener el legajo?
Los interesados podrán retirar el legajo sin costo en la Oficina de Coordinación Administrativa de la Municipalidad.