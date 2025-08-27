La Municipalidad de Marcos Juárez lanzó un nuevo llamado a concurso de precios con el objetivo de avanzar en obras clave dentro del Polo Educativo. El anuncio se formalizó mediante el Decreto N° 236/2025.

¿En qué consiste la obra?

El trabajo previsto contempla la provisión de mano de obra, materiales, herramientas, equipamiento y seguro para realizar tareas de albañilería en sectores fundamentales del complejo:

Cocina

Comedor

Baños

Biblioteca

Se trata de mejoras orientadas a optimizar los espacios de uso diario en este importante centro educativo.

Presupuesto y fecha de apertura

El presupuesto oficial asignado para la ejecución del proyecto asciende a $48.976.858,99 (IVA incluido).

La apertura de sobres será el próximo 16 de septiembre de 2025 a las 10:00 horas.

¿Dónde obtener el legajo?

Los interesados podrán retirar el legajo sin costo en la Oficina de Coordinación Administrativa de la Municipalidad.