En el marco de la primera Conferencia Climática Internacional y 5° Cumbre Mundial de Economía Circular, el gobernador Martín Llaryora encabezó la firma de un Compromiso Regional, que refleja las prioridades estratégicas y voluntad de acción colectiva de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Jujuy y Chubut.

Suscribieron la iniciativa los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; Chubut, Ignacio Torres; La Pampa, Sergio Zillioto; y Jujuy, Carlos Sair; además de la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Griselda Aluani.

Llaryora ponderó que pese a ser de distintos signos políticos, los gobernadores tienen intereses comunes en favor de la Argentina

«Nuestra mirada se dirige al ambiente, pero es también una mirada productiva. No somos negacionistas, entendemos las nuevas oportunidades”, aseguró el gobernador cordobés, quien instó también a impulsar el petróleo y la minería.

Llaryora agregó luego que “Argentina es el octavo país más grande del mundo, y ha desaparecido de la agenda climática. Seremos las provincias quienes vamos a representar al país en la COP. Este esfuerzo que hacemos las provincias no puede ser desoído”.

“Tal vez el mundo cambie cuando empiece a entender y a dar estímulos para las provincias y estados subnacionales, que sin financiamiento nacional o internacional hacemos lo posible y lo imposible con nuestra sociedad civil para respetar y defender el ambiente. Las provincias construimos una política ambiental, en soledad, sin financiamiento y solo con liderazgo”, destacó el gobernador.

Este Compromiso establece que los estados subnacionales son actores claves en el sistema internacional y protagonistas fundamentales en la construcción de un futuro climático justo y sostenible, con una biodiversidad única, un enorme capital natural y un alto protagonismo político.

Se trata de una hoja de ruta y una declaración política que busca posicionar la voz de América Latina en las negociaciones climáticas globales, reconociendo el papel de los gobiernos subnacionales en el liderazgo climático y en la gobernanza multinivel para una acción climática integrada, ambiciosa y cooperativa.

Las provincias firmantes se unen así en un esfuerzo global orientado a gestar un «movimiento de movimientos «, recuperando el sentido de destino compartido e integrando la acción climática en todos los niveles de gobierno.

A su vez, se ha convocado a los gobiernos locales y regionales de América Latina a desarrollar, fortalecer y visibilizar sus compromisos, planes de transición energética, estrategias de carbono neutralidad, conservación positiva y de adaptación, para contribuir activamente a las metas globales y a la sostenibilidad de nuestro continente.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; señaló que “esto es una batalla cultural que tenemos que dar en Argentina, no solo el equilibrio fiscal, sino también el cuidado del ambiente tiene que serlo y defenderlo en el país”.

Su par de Chubut, Ignacio Torres; resaltó que “siempre se quiere tener una mirada agrietada de la importancia de apostar a la producción versus la importancia de hacerlo de manera sostenible. Ya no hay que discutir minería sí o minería no, sino cómo. Y esa discusión tiene que darse con objetividad y responsabilidad”.

A su turno, Sergio Zillioto, de La Pampa, instó a “dejar atrás la grieta de la producción y el ambiente. Tenemos que buscar un punto de equilibrio sustentable para generar desarrollo. Y esa es una tarea de involucramiento de toda la sociedad”.

Mientras que, Carlos Sadir, de Jujuy, lamentó que “la Nación haya tomado algunas decisiones, como la ley de bosques y fondos fiduciarios. Hoy las provincias seguimos trabajando por el ambiente y en contra del cambio climático, y lo seguiremos haciendo con o sin financiamiento, porque hay una decisión que va más allá de los recursos”.

Seguidamente, la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, señaló que “este espacio nos convoca para cuidar la casa común. No es el medio ambiente contrario al desarrollo, se puede desarrollar cuidando el medio ambiente”.

Por su parte, Ignacio Lamothe, presidente del CFI, felicitó a los gobernadores por “la valentía de esta propuesta, que parece contracultural en el mundo que vivimos. Pero es una acción urgente y necesaria. Necesitamos cuadros políticos formados en el cambio climático”.