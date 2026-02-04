La Legislatura de Córdoba aprobó una ley que establece una campaña anual de prevención de partos prematuros y bajo peso al nacer asociados a la enfermedad periodontal, incorporando el control odontológico obligatorio durante el embarazo.

Legislatura de Córdoba: una ley con foco en la salud materno-infantil

La Legislatura Unicameral de Córdoba aprobó este miércoles una nueva norma sanitaria que apunta a prevenir partos prematuros y nacimientos con bajo peso vinculados a la enfermedad oral periodontal. La iniciativa fue sancionada durante la 1ª Sesión Ordinaria del 148º Período Legislativo y da origen a la Campaña Anual Provincial de Prevención de Partos Prematuros y de Recién Nacidos con Bajo Peso por Enfermedad Oral Periodontal.

La ley, identificada como Ley 44739, busca fortalecer el cuidado integral de las personas gestantes y del niño por nacer, incorporando de manera sistemática la salud bucodental dentro de los controles prenatales en todo el sistema público de salud de la provincia.

Mayo será el Mes de la Salud Periodontal en la Embarazada

La normativa también instituye el mes de mayo de cada año como el Mes de la Salud Periodontal en la Embarazada, en consonancia con el 12 de mayo, Día Internacional de la Salud de las Encías. En esa fecha, todos los edificios públicos de la Provincia de Córdoba deberán ser iluminados de color celeste, como acción simbólica de concientización.

Según se expresa en los fundamentos de la ley, el objetivo central es “promover la salud integral de la mujer embarazada y del niño por nacer, mediante la detección temprana y el tratamiento oportuno de la enfermedad oral periodontal”, considerada un factor de riesgo en complicaciones obstétricas.

El impacto de la enfermedad periodontal durante el embarazo

La Enfermedad Oral Periodontal (EOP) es una de las patologías bucales más frecuentes en la población adulta y adquiere particular relevancia durante el embarazo. Estudios locales indican que más del 60% de las embarazadas en la ciudad de Córdoba presenta algún grado de enfermedad periodontal, siendo la gingivitis el diagnóstico más habitual.

La evidencia médica demuestra que la detección temprana y el tratamiento oportuno reducen de manera significativa el riesgo de partos prematuros y de recién nacidos con bajo peso, mejorando tanto la salud materna como la neonatal. En este marco, la ley propone consolidar una política pública preventiva, sostenida en el tiempo y con abordaje interdisciplinario.

Control odontológico obligatorio en las consultas prenatales

Entre los puntos centrales de la normativa se establece la realización obligatoria del examen periodontal simplificado en todas las consultas prenatales dentro de los servicios públicos de salud de la provincia.

Los servicios de odontología deberán:

Realizar el examen periodontal a toda embarazada que asista a controles prenatales.

Registrar los resultados en la historia clínica.

Brindar tratamiento odontológico integral o derivación según diagnóstico.

Implementar acciones de educación sanitaria y consejería en salud bucodental.

Coordinar el seguimiento interdisciplinario con obstetricia y ginecología.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba será la autoridad de aplicación de la ley, o el organismo que en el futuro lo reemplace.

Una política pública con enfoque de equidad

Durante el tratamiento de la norma, la legisladora Julieta Rinaldi destacó el impacto sanitario y social de la iniciativa. “Si una campaña anual logra que más mujeres embarazadas lleguen a tiempo al control odontológico, estamos hablando de menos riesgos y mejores condiciones para ese nacimiento”, señaló en el recinto.

Rinaldi subrayó además el enfoque de equidad del proyecto: “Que la información y el control no dependan del barrio ni del bolsillo, sino de una ley que lo garantice. Eso es justicia sanitaria”. En relación al interior provincial, remarcó que “cuando la información llega tarde o no llega, en un embarazo se pierde tiempo valioso”.

Articulación con universidades y equipos de salud

La ley propone una implementación articulada entre el sistema público de salud, universidades, colegios profesionales y sociedades científicas, con el objetivo de asegurar continuidad y calidad en la atención.

Durante la sesión legislativa estuvieron presentes referentes del ámbito académico y sanitario, entre ellos María Matilde Usin, profesora titular de Periodoncia de la UNC; Miguel Oseilo, magíster y odontólogo; Miriam Grenon, doctora y profesora universitaria; Germán Stropa, secretario de Políticas de Sustentabilidad de la UNC; y Carolina Isla, coordinadora del Programa Provincial de Salud Bucal.

Una ley que busca trascender gestiones

La iniciativa fue impulsada por los legisladores Nadia Fernández, Cristian Frías, Mariano Lorenzo, Julieta Rinaldi, Stella Maris Peralta, Karen Acuña y María del Rosario Acevedo, con el objetivo de instalar la prevención de la enfermedad periodontal en el calendario sanitario provincial.

“Establecer una campaña anual nos va a permitir darle continuidad en el tiempo y convertirla en una política de Estado”, expresó Rinaldi, remarcando la necesidad de que la norma trascienda a los gobiernos de turno.

Con esta ley, la Provincia de Córdoba reafirma su compromiso con la salud materno-infantil, apostando a la prevención, la detección temprana y el tratamiento oportuno como herramientas clave para reducir la incidencia de partos prematuros y nacimientos con bajo peso.