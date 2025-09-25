La provincia de Córdoba anunció un nuevo régimen de regularización impositiva que busca darles aire a contribuyentes con deudas acumuladas. El Decreto 222/2025 establece beneficios especiales, entre ellos reducciones en intereses y recargos, con plazos concretos para acceder.
La contadora Eliana Datto explicó a Guiamedia que “este régimen es una oportunidad importante para quienes tienen deudas provinciales, porque permite obtener quitas de intereses y recargos según la modalidad de pago que elijan”.
¿Quiénes pueden sumarse al plan?
Podrán adherir los contribuyentes y responsables de tributos que tengan obligaciones vencidas hasta el 31 de agosto de 2025. Esto incluye tanto impuestos provinciales como multas y sanciones.
Según detalló Datto, “no sólo se abarcan impuestos como Ingresos Brutos o el Inmobiliario, sino también multas de la Policía Caminera, sin importar la fecha en que hayan sido labradas”.
Entre lo contemplado se encuentran:
- Multas de la Policía Caminera.
- Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
- Impuesto Inmobiliario y fondos asociados.
- Impuesto de Sellos.
- Impuesto a la Propiedad del Automotor.
- Impuesto a las Embarcaciones.
- Tasas retributivas de servicios (excepto Tasa de Justicia).
- Multas por incumplimientos de agentes de información, retención, percepción y recaudación, siempre que el capital e intereses ya estén cancelados.
Hasta cuándo se puede adherir
El régimen estará disponible hasta el 30 de noviembre de 2025.
“Es clave que quienes tengan deudas no esperen a último momento, porque el plan tiene fecha límite y después ya no se podrá ingresar”, remarcó la contadora.
Los pagos se podrán realizar al contado o en cuotas mensuales y consecutivas, bajo el sistema francés de amortización.
Beneficios para deudas viejas y nuevas
- Deudas hasta el 31 de diciembre de 2024:
- Pago único: 70% de condonación de intereses y recargos.
- Hasta 6 cuotas: 50% de condonación.
- Hasta 12 cuotas: 30% de condonación.
- Hasta 24 cuotas: sin condonación.
- Deudas generadas en 2025:
- Pago único: 70% de condonación.
- Hasta 3 cuotas: 30% de condonación.
Régimen especial para pequeños contribuyentes
El plan también contempla a quienes tributan bajo el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos:
- Pago único: 90% de condonación.
- Hasta 6 cuotas: 50% de condonación.
- Hasta 12 cuotas: 30% de condonación.
En palabras de Datto, “los pequeños contribuyentes tendrán un beneficio especial, con condonaciones de hasta el 90% si optan por el pago único”.
Casos particulares
- Deudas en ejecución judicial: deberán incluir también los honorarios dentro del plan.
- Procesos concursales: la adhesión será evaluada por Rentas y la Procuración del Tesoro.
- Contribuyentes en fiscalización: si aceptan las diferencias determinadas y se adhieren antes de la demanda ante la Cámara Contencioso Administrativa, podrán obtener la condonación total de las multas.